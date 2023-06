Công an Hà Tĩnh ngăn chặn tội phạm ma túy từ xa

Tỉnh Hà Tĩnh có tuyến biên giới đất liền dài trên 164km, tiếp giáp với 2 tỉnh Bôlykhămxay và Khăm Muộn (Lào), có cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cùng nhiều đường mòn, lối mở là những điều kiện thuận lợi để các loại tội phạm xuyên biên giới hoạt động, đặc biệt là tội phạm về ma túy. Trên lĩnh vực này, tội phạm thường hình thành nên các đường dây, có sự câu kết, móc nối giữa các đối tượng trong nước với người nước ngoài và ngược lại, hoạt động hết sức kín kẽ, tinh vi với nhiều phương thức, thủ đoạn mới và vô cùng manh động.

Công an Hà Tĩnh bắt giữ đối tượng vận chuyển 16kg ma túy (tháng 5/2023).



Nắm bắt được vấn đề này, ngay từ đầu năm, với phương châm chủ động, phòng ngừa là chính và triệt xóa tận gốc các đường dây, sào huyệt ma túy ngay từ khi mới manh nha, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ. Trong đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy giữ vai trò là đơn vị chủ công, Công an các huyện giáp biên như Hương Sơn, Vũ Quang và Hương Khê tích cực phối hợp, từ việc nắm địa bàn đến công tác tuyên truyền, chú trọng tới từng hộ dân tại các xã, nhất là xã vùng biên giới, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác và phòng chống của người dân.

Thượng tá Hà Hải Long, Trưởng Công an huyện Hương Sơn cho biết: Hương Sơn là địa bàn trọng điểm về ma túy, hằng năm ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với các lượng lượng chức năng, đơn vị còn chủ động trong công tác đấu tranh trực diện với tội phạm ma túy, nhất là các đường dây ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia thường chọn địa bàn Hương Sơn để làm nơi tập kết, trung chuyển hàng hóa.

Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Hương Sơn phát hiện, bắt giữ 7 vụ, 11 đối tượng phạm tội về ma tuý và 46 vụ, 56 đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý. Qua đó, thu giữ 2 bánh heroin, 1.136 viên ma tuý tổng hợp và nhiều tang vật có liên quan. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác bắt giữ 2 vụ, 2 đối tượng phạm tội về ma tuý, thu giữ 32.800 viên ma tuý tổng hợp, 4kg ma tuý dạng đá và nhiều tang vật có liên quan.

Tương tự, tại các huyện Vũ Quang và Hương Khê, tội phạm ma túy thời gian gần đây cũng có chiều hướng gia tăng cả về số vụ, số lượng tang vật cũng như mức độ manh động, liều lĩnh. Phần lớn các vụ việc bị phát hiện và bắt giữ, đối tượng thường mang theo vũ khí nóng để phòng thân, chống trả hết sức quyết liệt khi bị phát hiện.

Điển hình, tháng 2/2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an huyện Vũ Quang, Công an tỉnh Bolikhămxay (Lào) bắt giữ thành công hai đối tượng Nguyễn Xuân Trình (SN 1976) và Phạm Văn Long (SN 1972), đều trú tại xã Hương Minh, huyện Vũ Quang khi đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 2 bao tải bên trong chứa 31 túi nilon màu xanh và vàng, có tổng khối lượng khoảng 31kg.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận số tang vật trên đều là ma túy, có trọng lượng 10kg ketamine và 21kg ma túy tổng hợp dạng đá do các đối tượng người Lào vận chuyển từ bên kia biên giới sang để đưa vào tỉnh Bình Dương tiêu thụ. Quá trình bắt giữ, các đối tượng này sử dụng vũ khí nóng chống trả quyết liệt nhưng nhanh chóng thúc thủ ngay sau đó.

Mới đây nhất, vào đêm 2/5/2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Đức Thọ, Công an huyện Hương Sơn phối hợp lực lượng Hải quan Hà Tĩnh phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thành Luân (SN 1986), trú tại khối 4, phường Quán Bàu, thành phố Vinh (Nghệ An) khi đối tượng đang điều khiển xe môtô để vận chuyển trái phép chất ma túy. Thu giữ 32.000 viên thuốc lắc và 800 viên hồng phiến có tổng trọng lượng 16kg và nhiều tang vật liên quan. Quá trình đấu tranh bắt giữ, đối tượng Nguyễn Thành Luân cũng đã chống trả hết sức quyết liệt.

Số liệu thống kê cho thấy, 6 tháng đầu năm 2023, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, phát hiện và bắt giữ 253 vụ, 358 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma tuý. Trong đó, có 70 vụ, 111 đối tượng phạm tội về mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý; 183 vụ, 247 đối tượng vi phạm hành chính về ma tuý. Tang vật thu giữ gồm 2 bánh heroin, 80kg và gần 5.000 viên ma túy tổng hợp. Số lượng này xấp xỉ bằng tổng số lượng ma túy bắt và thu giữ trong cả năm 2022.

Thượng tá Nguyễn Vinh Cảnh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết thêm: Lấy phương châm "phòng ngừa là chính", trong những năm vừa qua Công an Hà Tĩnh luôn chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức phòng, chống ma túy. Các buổi tuyên truyền luôn được đổi mới về nội dung và hình thức theo hướng trực quan sinh động, nội dung dễ hiểu, gần gũi nên đã thu hút được đông đảo sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là bà con sinh sống tại khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn lực lượng trong Công an Hà Tĩnh đã tổ chức 47 buổi tuyên truyền phòng chống ma tuý tập trung và ký cam kết cho hơn 8.500 học sinh, sinh viên và hơn 12.000 người dân trên địa bàn. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, đến nay người dân trên địa bàn Hà Tĩnh nói chung và nhân dân sinh sống dọc tuyến biên giới Việt - Lào nói riêng đã nhận thức được vấn đề, mối nguy hại của tội phạm ma tuý và tích cực ủng hộ các lực lượng chức năng khi thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với đó, thông qua việc Công an Hà Tĩnh, lực lượng Bộ đội biên phòng và Hải quan tăng cường đấu tranh trực diện với tội phạm trên lĩnh vực này, đặc biệt chú trọng công tác phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng nên tội phạm ma túy về cơ bản đã được kìm giảm. Chính nhờ sự phối hợp giữa các lượng lượng này đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình địa bàn, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy một cách chủ động hơn. Điều này góp phần không nhỏ trong quá trình xây dựng kế hoạch, giúp đấu tranh thành công nhiều chuyên án, vụ án ma túy lớn.



Tác giả: Thiên Thảo

Nguồn tin: cand.com.vn