Công an dùng xuồng chuyên dụng chở t.h.i t.h.ể cụ bà vượt lũ đi h.ỏ.a t.á.n.g

Tin Hà Tĩnh

Cơn bão số 10 càn quét qua tỉnh Hà Tĩnh đã khiến cho hơn 7.000 hộ dân bị tốc mái, mất nhà, nhiều người rơi vào cảnh màn trời chiếu đất chỉ sau một đêm. Chưa dừng lại ở đó, bão vừa đi qua, người dân nơi đây lại đang gồng mình với lũ lụt.