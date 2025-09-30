Công an dùng xuồng chuyên dụng chở t.h.i t.h.ể cụ bà vượt lũ đi h.ỏ.a t.á.n.g

Nước sông Ngàn Phố lên nhanh khiến toàn bộ khu vực các xã Hương Sơn, Sơn Giang, Sơn Tây... ngập chìm trong lũ.
Khu vực xã Quang Diệm (cũ), nay là xã Sơn Giang nước ngập có nhiều nơi hơn 2m.
Nước sông La đoạn qua xã Đức Thọ mực nước ngấp nghé cầu đường sắt Bắc - Nam.
Làng chài ngoài đê La Giang, thuộc thôn Tiền Phong, xã Đức Thịnh được thiết kế xây dựng để tránh lụt, nhưng thời điểm sáng ngày 30/9 nước dâng cao, có nhiều nơi sâu đến hơn 2m, ngấp nghé tầng 2 là nơi sinh hoạt của các hộ dân.
Một con bò bị nước lũ cuốn trôi, được người dân xã Sơn Kim 1 trục vớt thành công, đang được thông báo để trả lại cho khổ chủ.
Tại xã Đức Minh, trong hoàn cảnh nước lũ dâng cao, một bà cụ ở thôn Yên Mỹ mất do tuổi cao nhưng không thể đưa đi mai táng. Công an xã Đức Minh đã dùng xuồng và lực lượng chở thi thể cụ bà ra khỏi vùng lụt để đi hỏa táng.
Lực lượng Công an dùng xuồng chuyên dụng chở thi thể cụ bà vượt lũ đi hỏa táng.
Lực lượng Công an các xã Minh Đức, Hương Đô sử dụng phương tiện chuyên dụng để giải cứu nhiều người dân mắc kẹt trong lũ lụt.
Công an xã Đức Thọ xuyên đêm di dời người dân mắc kẹt trong mưa lũ do nước sông dâng lên quá nhanh khiến người dân không kịp trở tay.
Trước việc nước thượng nguồn đổ về nhanh, Quốc lộ 1A bị ngập sâu, lực lượng chức năng đã rào chắn, cấm phương tiện qua lại. Cụ thể, lúc 8h ngày 30/9, tại Km475+050 Quốc lộ 1A đoạn qua phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, nước đã ngập khoảng 1m, thậm chí có vị trí ngập trên 1,5m. Việc ngập sâu do nước từ thượng nguồn sông Lam đổ về nhanh trong đêm. Lực lượng chức năng đã rào chắn 2 đầu, cấm người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.
Người dân di chuyển phương tiện đến nơi cao ráo để đảm bảo an toàn trong lũ lụt.
Lực lượng Công an luôn ứng trực 24/24h tại các địa điểm ngập lụt để hỗ trợ nhân dân khi cần thiết.
Lực lượng Công an xã Sơn Tây dầm mình trong lũ lụt để di dời tài sản và người dân vùng lũ đến nơi trú ẩn an toàn.
Tại các tuyến đường bị ngập sâu, lực lượng Công an xã đã cắm biển cảnh báo, cấm lưu thông, đồng thời cắt cử cán bộ ứng trực 24/24h giờ để không cho người dân qua lại.
Đối với những nơi nước lũ vừa rút đi, đặc biệt là tại các trường học, công sở, lực lượng Công an đã nhanh chóng hỗ trợ dọn dẹp sau lũ để đảm bảo việc học tập, làm việc của các cơ quan, trường học không bị gián đoạn.
