Giọng ca trẻ Hà Tĩnh gây ấn tượng khi làm mới các ca khúc miền Trung

Chủ nhân album chia sẻ, tên gọi "Trên nắng và dưới cát" được cô lấy cảm hứng từ câu thơ nổi tiếng của nhà thơ Hoàng Trần Cương: "Miền Trung/ Câu ví dặm nằm nghiêng/ Trên nắng và dưới cát/ Đến câu hát cũng hai lần sàng lại". Xuyên suốt album, Hoài Phan thể hiện 8 ca khúc nổi tiếng của nhiều nhạc sĩ tên tuổi như: nhạc sĩ Hoàng Vân, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, nhạc sĩ An Thuyên, nhạc sĩ Hoàng Hiệp…

Không đơn thuần tập hợp những bản nhạc nổi tiếng, album được ví như một hành trình âm nhạc dẫn dắt người nghe đi qua những vùng đất đầy nắng gió của miền Trung – nơi có những con người chất phác, nghĩa tình, sống kiên cường giữa thiên nhiên khắc nghiệt.

Trong đó, nhiều ca khúc rất quen thuộc với người nghe nhiều thế hệ như: "Người đi xây hồ Kẻ Gỗ", "Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh", "Quảng Bình quê ta ơi", "Câu hò bên bờ Hiền Lương", hay "Ca dao em và tôi"…được giọng ca trẻ làm mới với phong cách thể hiện riêng và bản hòa âm hiện đại. Sự mới mẻ này được nhận xét là đem đến trải nghiệm mới mẻ cho khán giả mà vẫn giữ nguyên tinh thần, bản sắc vùng miền. Theo đó, bằng chất giọng nội lực, giàu cảm xúc cùng sự kết hợp tinh tế với dàn nhạc giao hưởng, Hoài Phan đã khéo léo làm mới những ca khúc quen thuộc, thổi vào đó tinh thần mới, hiện đại nhưng vẫn đậm màu sắc âm nhạc truyền thống.



Nói thêm về sản phẩm âm nhạc đầu tay, Hoài Phan cho biết, khi làm mới những ca khúc trong album, cô xác định điều quan trọng nhất là làm sao giữ được hồn cốt, tình quê, những nét đẹp âm nhạc dân gian đã nuôi dưỡng tâm hồn mình từ thuở ấu thơ. Với cô, việc làm mới không phải để thay thế hay so sánh, mà là để kế thừa và tiếp nối.

Cũng theo nữ ca sĩ trẻ, làm mới với cô không phải là phá cách, mà theo hướng giữ nguyên tinh thần của bài hát nhưng xử lý bằng kỹ thuật thanh nhạc hiện đại, cách hòa âm mới mẻ để phù hợp với thị hiếu người nghe hôm nay, nhất là giới trẻ.

Album được phối khí bởi nhạc sĩ Phạm Xuân Bình Sơn. Phần thu âm được thực hiện đồng bộ với dàn nhạc giao hưởng gồm nhiều nghệ sĩ tài năng – những giảng viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và các bè trưởng đến từ những dàn nhạc uy tín, như: nghệ sĩ violin Nguyễn Mỹ Hương, nghệ sĩ flute Lê Thư Hương, nghệ sĩ contrabass Ngô Toàn Thắng, nghệ sĩ guitar Hoàng Tùng…



Hoài Phan sinh năm 2001 tại Hà Tĩnh, là chị cả trong gia đình có 5 người con. Tuổi thơ của cô gắn liền với những buổi văn nghệ đơn sơ ở trường làng, nơi người mẹ – người phụ nữ luôn trân trọng các giá trị văn hóa dân gian đã truyền cho cô niềm đam mê âm nhạc truyền thống. Chính những trải nghiệm nhỏ bé, giản dị ấy đã nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật trong cô từng ngày. Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Hoài Phan hông ngừng học hỏi và hoàn thiện bản thân. Cô mong muốn lan tỏa tình yêu với dòng nhạc dân gian đến với nhiều bạn trẻ hơn nữa bằng cách thổi vào đó làn gió mới nhưng vẫn giữ được cái mộc mạc, cái chân thành vốn có.

