Ông Phạm Nhật Vượng đón tin vui từ quê nhà

Thực hiện định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia và Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chính thức ban hành các Quyết định phê duyệt kết quả mời quan tâm đối với hai dự án điện gió quy mô lớn trên địa bàn.

Cụ thể, trên cơ sở tham mưu của Sở Công Thương, ngày 18/11/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ký ban hành Quyết định số 2869/QĐ-UBND và Quyết định số 2868/QĐ-UBND phê duyệt kết quả mời quan tâm cho Dự án Nhà máy điện gió Kỳ Anh và Dự án Nhà máy điện gió Eco Wind Kỳ Anh với tổng công suất lên tới 898MW, với tổng mức đầu tư dự kiến gần 40.000 tỷ đồng.

Trong đó, Dự án Nhà máy điện gió Eco Wind Kỳ Anh có công suất thiết kế 498MW, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 22.647 tỷ đồng. Dự án được triển khai tại khu vực ven bờ biển các xã Đồng Tiến, Yên Hòa, Thiên Cầm, Cẩm Trung và Kỳ Xuân.

...

Dự án Nhà máy điện gió Kỳ Anh có công suất thiết kế 400MW, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 17.051 tỷ đồng. Địa điểm thực hiện tại khu vực ven bờ biển các xã Kỳ Xuân, Kỳ Anh và Kỳ Khang.

Cả hai dự án đều có mục tiêu sản xuất, truyền tải và phân phối điện, dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành khai thác trong Quý IV/2028. Kết quả đánh giá cho thấy, nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu của Hồ sơ mời quan tâm cho cả hai dự án trọng điểm này là CTCP Năng lượng VinEnergo (trụ sở tại Hà Nội). Đây là đơn vị đã chứng minh được năng lực tài chính, kinh nghiệm và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe của hồ sơ mời quan tâm.

VinEnergo thành lập hồi tháng 3 năm nay với ngành nghề chính là sản xuất điện. Vốn điều lệ ban đầu 2.000 tỷ đồng; trong đó Vingroup (VIC) góp 19%, ông Phạm Nhật Vượng 71% , ông Phạm Nhật Minh Hoàng 5%, ông Phạm Nhật Quân Anh 5%. Bà Nguyễn Thanh Thúy làm Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật. Cuối tháng 10 vừa qua, doanh nghiệp này đã nâng vốn điều lệ lên 28.335 tỷ đồng.

Tác giả: Hà Linh

Nguồn tin: markettimes.vn