Còn 25 bộ, cơ quan trung ương, 13 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới bình quân chung cả nước

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, số giải ngân thực tế từ đầu năm đến hết ngày 20/11/2025 là 516.793,3 tỷ đồng, đạt 56,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (913.216,2 tỷ đồng).

Số giải ngân thực tế từ đầu năm đến hết ngày 27/11/2025 là 528.870,2 tỷ đồng, đạt 57,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (tăng 12.076,9 tỷ đồng so với tuần trước).

Nếu không tính kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung sau ngày 30/9/2025 và bổ sung thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW (27.429,6 tỷ đồng), ước tỷ lệ giải ngân đạt 59,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Kết quả tính đến hết ngày 27/11/2025, so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, có 08 bộ, cơ quan trung ương và 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước, bao gồm: Ngân hàng Phát triển; Văn phòng Trung ương Đảng; Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Ngân hàng Chính sách xã hội; Đài Tiếng nói Việt Nam; Kiểm toán Nhà nước; Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các địa phương: Hà Tĩnh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Lào Cai, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Thành phố Hải Phòng, Phú Thọ, Tây Ninh, Gia Lai, Thành phố Hà Nội, Đồng Tháp, Thành phố Hồ Chí Minh, Lạng Sơn, Thành phố Huế, Cà Mau, Lai Châu, Quảng Ninh.

Tuy nhiên, vẫn còn 25 bộ, cơ quan trung ương và 13 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới bình quân chung cả nước; bao gồm: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; Văn phòng Chính phủ; Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Bộ Y tế; Bộ Công Thương; Bộ Công an; Bộ Khoa học và Công nghệ; Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Bộ Ngoại giao; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Thông tấn xã Việt Nam; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đại học Quốc gia Hà Nội; Bộ Tài chính; Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Tòa án nhân dân tối cao; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Xây dựng; Thanh tra Chính phủ; Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Đài Truyền hình Việt Nam; Bộ Nội vụ; Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam; các địa phương: Tuyên Quang, Lâm Đồng, Thành phố Cần Thơ, Đắk Lắk, Vĩnh Long, Cao Bằng, Quảng Trị, Nghệ An, Sơn La, Khánh Hòa, Thành phố Đà Nẵng, An Giang, Hưng Yên./.

Nguồn tin: baochinhphu.vn