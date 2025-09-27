Hà Tĩnh "thúc" giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo của Sở Tài chính Hà Tĩnh, tổng giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước đến thời điểm 21/8/2025 trên địa bàn tỉnh đạt 5.329 tỷ đồng, bằng 117% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 53,7% kế hoạch vốn địa phương triển khai, cao hơn tỷ lệ giải ngân chung cả nước.

Hà Tĩnh đang tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.





Tuy nhiên, số vốn giải ngân 8 tháng đầu năm chỉ tăng hơn 6 tháng đầu năm là trước thời điểm tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp 22 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do các Ban Quản lý dự án cấp tỉnh, các địa phương, đơn vị trong thời gian bàn giao, tiếp nhận hồ sơ, chủ đầu tư dự án nên chưa đảm bảo điều kiện theo quy định để thực hiện thủ tục đấu thầu, giải ngân, nghiệm thu, thanh toán và quyết toán.

Cùng với đó, các địa phương sau sáp nhập lúng túng trong tổ chức quản lý, thực hiện dự án, chưa kiện toàn các khâu tiếp nhận, tổ chức bộ máy quản lý, lựa chọn hình thức quản lý, bố trí kế toán, đăng ký sử dụng tài khoản nên chưa giải ngân kịp thời theo kế hoạch. Công tác tổ chức hoạt động bồi thường GPMB để thực hiện dự án chưa thống nhất, ổn định từ khâu chuyển tiếp nhiệm vụ di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, xây dựng khu tái định cư trên địa bàn liên xã đến việc tổ chức bộ máy, nhân sự của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án, bố trí kế toán, đăng ký sử dụng tài khoản... đã khiến công tác giải ngân vốn đầu tư công bị chững lại.

Năm 2025, kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh Hà Tĩnh được Thủ tướng Chính phủ giao là 4.556.534 triệu đồng; kế hoạch địa phương triển khai năm 2025 là 9.916.151 triệu đồng. Lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng 8/2025 là 5.361.816 triệu đồng, đạt 117,7% so với kế hoạch Thủ tướng giao, đạt 54,1% kế hoạch địa phương triển khai.

Ước lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng 9/2025 là 6.261.115 triệu đồng, đạt 137,4% so với kế hoạch Thủ tướng giao, đạt 63,1% kế hoạch địa phương triển khai. Thực hiện Công điện số 162/CĐ-TTg ngày 11/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, Văn bản số 14251/BTC-NSNN ngày 12/9/2025 của Bộ Tài chính đề nghị đánh giá bổ sung tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025 và đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2025; để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công các tháng cuối năm 2025, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công với quyết tâm chính trị cao nhất.

Chủ tịch Võ Trọng Hải cho biết, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, đề cao trách nhiệm, tập trung cao độ trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp quyết liệt, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả; là căn cứ để đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức cuối năm. Tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công phải đi đôi với bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn vệ sinh lao động, không đội vốn, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các xã, phường phát huy vai trò người đứng đầu, chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 của đơn vị, địa phương. Phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện; bám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn một cách thực chất, hiệu quả theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án.

Trong thời gian từ nay đến cuối năm, tỉnh Hà Tĩnh sẽ tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm theo quy định các tổ chức, cá nhân cố tình làm chậm tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công. Thực hiện theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp thẩm quyền thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, phiền hà, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quản lý đầu tư công.

Quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp có thể phát sinh khó khăn, vướng mắc nên tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động, phối hợp chặt chẽ, khắc phục triệt để, không để ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công. Các xã, phường quyết liệt hơn nữa trong việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án, kiên quyết không để việc triển khai chính quyền địa phương 2 cấp ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn.

Các Ban quản lý dự án cấp tỉnh, các địa phương, đơn vị, chủ đầu tư tập trung thực hiện các giải pháp kịp thời, phù hợp, hiệu quả để chuyển chủ đầu tư, bàn giao, tiếp nhận hồ sơ, tài chính của các dự án nhằm lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán, giải ngân vốn đầu tư công. Khẩn trương hoàn tất các thủ tục về đầu tư, tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc, đề xuất biện pháp tháo gỡ hoặc đề xuất cấp thẩm quyền hướng dẫn, chỉ đạo, xử lý các nội dung vượt thẩm quyền, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, khắc phục tình hình chậm giải ngân, phấn đấu hoàn thành việc giải ngân 100% số vốn được giao trong các tháng còn lại của năm 2025.

Đối với khối lượng công việc của các dự án đã hoàn thành, tập trung hoàn thiện hồ sơ, chứng từ để hoàn tạm ứng và thanh toán. Xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án và kiểm soát tiến độ theo từng tuần, từng tháng. Đồng thời, rà soát, điều chuyển vốn hoặc đề nghị điều chuyển vốn theo thẩm quyền giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn và còn thiếu vốn theo đúng quy định.



