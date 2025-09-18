Tháo gỡ 'điểm nghẽn', tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Ngày 17/9, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh điều hành tại điểm cầu Hà Tĩnh, tham gia hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy động lực tăng trưởng đầu tư công lần thứ 3 năm 2025 của Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh điều hành tại điểm cầu Hà Tĩnh. Ảnh Ngọc Loan/BHT.

Tại Hà Tĩnh, tổng giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công do địa phương quản lý đến ngày 12/9 đạt hơn 5.371 tỷ đồng, bằng 116,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 54,2% kế hoạch địa phương triển khai, cao hơn cùng kỳ năm trước và thuộc nhóm các địa phương có tỷ lệ giải ngân cao của cả nước.

Theo Sở Tài chính Hà Tĩnh, kế hoạch vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2025 là 4.556 tỷ đồng; kế hoạch địa phương triển khai năm 2025 là 9.916 tỷ đồng.

Thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, đặc biệt, Hà Tĩnh chuẩn bị bước vào mùa mưa nên bên cạnh đẩy nhanh tiến độ dự án, chính quyền các địa phương, các đơn vị liên quan tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu xây dựng nhằm đảm bảo tiến độ thi công và giải ngân theo kế hoạch đề ra.

Các nhà thầu khẩn trương huy động mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm ở Hà Tĩnh.

Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị Hà Tĩnh đang triển khai thi công nhiều công trình, dự án, đặc biệt là các công trình phòng chống thiên tai.

Thời gian qua, các cơn bão số 5, số 6 và thời tiết mưa nhiều đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ công trình. Bên cạnh đó, tại một số dự án, việc khan hiếm, khó khăn về vật liệu xây dựng cũng gây khó cho nhà thầu.

Theo đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị Hà Tĩnh, thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, khối lượng công việc lại khá lớn.

Đơn vị đã triển khai các giải pháp như chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp tập trung nhân lực, máy móc để thi công 3 ca, 4 kíp, đồng thời tháo gỡ khó khăn trong nguồn vật liệu xây dựng như thay vì chỉ trông chờ vào nguồn cung nội tại thì chủ động liên kết thu mua vật liệu từ các tỉnh lân cận.

Các chủ đầu tư cũng chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu khẩn trương huy động mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, nhất là với các dự án tỷ lệ giải ngân thấp.

Song song với việc đẩy nhanh tiến độ, chủ đầu tư cũng bám sát công trường, yêu cầu các nhà thầu tăng ca, tăng kíp nhưng vẫn phải đảm bảo tuyệt đối các yếu tố kỹ thuật và mỹ thuật công trình.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải cũng đã ban hành Công điện số 40/CĐ-UBND ngày 14/9 về việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Qua đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các xã, phường; Giám đốc các ban… đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công với quyết tâm chính trị cao nhất.

Việc giải ngân đầu tư công vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa chiến lược và là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tạo việc làm, sinh kế cho người dân.

