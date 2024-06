Cơ hội để CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trụ hạng tại V.League ?

Chỉ còn một vòng đấu nữa mùa giải V.League 2023/24 sẽ kết thúc nhưng cục diện cuộc đua vô địch đã ngã ngũ. Ở vòng 25, Câu lạc bộ Nam Định đã không để xảy ra bất kỳ cú sốc nào. Họ đánh bại Khánh Hòa với tỷ số 5-1 trên sân Thiên Trường và đăng quang sớm 1 vòng đấu.

Tuy nhiên, vòng đấu cuối của V-League 2023/24 vẫn rất đáng chờ đợi khi cuộc đua trụ hạng vẫn chưa có hồi kết. Các cổ động viên CLB Hồng Lĩnh đang mong chờ đội nhà sẽ trụ hạng thành công.

Trận “derby xứ Nghệ” trên sân Vinh, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có bàn thắng dẫn trước, sau pha ghi bàn của Ibara ngay phút thứ 6. Sau bàn thắng này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chủ động phòng ngự, giảm nhịp độ trận đấu.

Để hòa Sông Lam Nghệ An, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đánh mất cơ hội trụ hạng trước 1 vòng đấu.

Tuy nhiên ở những phút bù giờ cuối cùng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã để cho Sông Lam Nghệ An gỡ hòa ở phút 90+4. Cú ra chân cận thành của tiền vệ Trần Mạnh Quỳnh đã níu lại cơ hội trụ hạng cho Sông Lam Nghệ An và tước đi tấm vé trụ hạng trước 1 vòng đấu của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Cũng tại vòng 25 V.League (25/6), câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai thua đậm Công an Hà Nội với tỉ số 0-5. Kết quả này khiến cục diện nhóm cuối bảng xếp hạng có sự thay đổi. Theo đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vươn lên vị trí thứ 11 với 29 điểm, Hoàng Anh rơi xuống vị trí thứ 12 với cùng điểm số (kém hơn về hiệu số). Sông Lam Nghệ An vẫn đứng áp chót với 27 điểm.

Bảng xếp hạng V.League sau vòng 25.

Với riêng đội bóng CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, họ vẫn đang nắm quyền tự quyết trong cuộc đua tránh suất đá play-off trụ hạng. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có lợi thế khi ở vòng cuối được trở về sân nhà để tiếp đón CLB Đông Á Thanh Hóa - đội bóng đã hết mục tiêu; HAGL tiếp đón Hải Phòng - đội bóng cũng không còn động lực thi đấu; Sông Lam Nghệ An hành quân đến sân nhà của Viettel - đội bóng cũng không còn mục tiêu nào.

Nhìn vào lịch thi đấu và vị trí trên bảng xếp hạng, rõ ràng đội bóng láng giềng của Hà Tĩnh là Sông Lam Nghệ An đang là đội bóng thất thế nhất khi họ vừa làm khách, vừa là đội thua kém về điểm số. Ở trận đấu cuối cùng, nếu cả 3 đội đều giành chiến thắng thì Sông Lam Nghệ An sẽ là đội phải đá play off.

Để chắc chắn trụ hạng, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thành Công cần phải thắng CLB Đông Á Thanh Hóa ở lượt trận cuối và hy vọng Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An hoặc Hoàng Anh Gia Lai sẩy chân.

Trong trường hợp Sông Lam Nghệ An thắng Thể Công Viettel, Hoàng Anh Gia Lai và Hà Tĩnh đều hòa, khi đó 3 đội sẽ có cùng 30 điểm. Tuy nhiên, lúc này Hoàng Anh Gia sẽ là đội xuống hạng khi có hệ số bàn thắng kém nhất. Hiện tại hệ số của Hà Tĩnh và Sông Lam Nghệ An đang là 25 trong khi Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai chỉ là 20.

Còn nếu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hòa, HAGL và Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ phải đá play off bởi thua hiệu số so với Sông Lam Nghệ An.

Ở mùa giải 2022, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đánh bại chính Thanh Hóa ở vòng đấu cuối cùng, qua đó trụ hạng thành công.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thành Công - HLV CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cho biết: “Ở trận đấu vừa qua, chúng tôi rất tiếc khi đội bóng để mất chiến thắng ở phút bù giờ. Nếu giữ được 3 điểm ở trận đấu đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ trụ hạng trước một vòng đấu. Đến giờ phút này, chúng tôi vẫn đang nắm chút lợi thế so với các đối thủ. Vòng 26 sắp tới, được thi đấu trên sân nhà gặp Đông Á Thanh Hóa, chúng tôi sẽ nỗ lực giành chiến thắng để tránh suất đá play-off”.

Lịch thi đấu của 3 đội bóng đua trụ hạng V.League 2023/2024: - 17h ngày 30/6: Thể Công Viettel vs Sông Lam Nghệ An - 17h ngày 30/6: Hải Phòng vs Hoàng Anh Gia Lai - 17h ngày 30/6: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thanh Hóa

Tác giả: Thiện Quyền

Nguồn tin: nguoiduatin.vn