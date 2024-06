Hồng Lĩnh Hà Tĩnh may mắn thoát thua trước Thể Công - Viettel

Your browser does not support the video tag.

Video Hồng Lĩnh Hà Tĩnh may mắn hòa 1-1 trước Thể Công - Viettel ở vòng 23 Night Wolf V-League 2023 - 2024 - Nguồn: FPT PLAY

Trọng tài Ngô Duy Lân và tổ VAR hoạt động hết công suất ở trận đấu này - Ảnh: XUÂN THỦY

Tối 15-6, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp đón Thể Công - Viettel trên sân nhà, khuôn khổ vòng 23 V-League 2023 - 2024.

Kể từ sau tiếng còi khai cuộc, Thể Công - Viettel là đội chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận với ít nhất 4 tình huống tấn công nguy hiểm về phía khung thành của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Đáng tiếc nhất là pha bóng ở phút 21, từ đường câu bổng của đồng đội, Nhâm Mạnh Dũng khống chế bóng tốt, ngoặt bỏ được một hậu vệ đối phương để mở toang góc sút vào khung thành. Nhưng cú dứt điểm cuối cùng của Mạnh Dũng lại quá tệ, đưa bóng đi ra ngoài.

Không thể chuyển hóa hàng loạt cơ hội thành bàn thắng, Thể Công - Viettel còn chịu thiệt ở những phút cuối hiệp 1.

Tiền vệ Jaha có tình huống giẫm chân kín với Văn Trâm và đã không thoát được công nghệ VAR.

...

Trọng tài Ngô Duy Lân đã rút thẻ đỏ trực tiếp đối với tiền vệ ngoại binh của đội khách.

Chơi hơn người, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bước vào hiệp 2 với khí thế tốt, dâng cao tấn công và tạo ra được nhiều cơ hội tấn công. Nhưng cũng vì vậy mà sai lầm ở hàng thủ đã bộc lộ.

Phút 67, tiền đạo ngoại binh của Thể Công - Viettel Pedro Henrique đột phá vào vòng cấm giữa vòng vây hàng thủ đối phương trước khi dứt điểm tinh tế mở tỉ số trận đấu.

Tiền vệ Jaha (áo trắng) có lần thứ 2 nhận thẻ đỏ ở mùa giải 2023 - 2024 - Ảnh: XUÂN THỦY

Sau bàn thua, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gia tăng nhân sự hàng công, quyết tâm tìm kiếm bàn thắng. Phút 83, ở một tình huống đá phạt hàng rào, Đinh Tuấn Tài của Thể Công - Viettel để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Công nghệ VAR một lần nữa lên tiếng và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được hưởng quả phạt penalty. Sau đó, Diallo đã không mắc sai lầm, gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà. Đây cũng là tỉ số chung cuộc của trận đấu.

Với kết quả này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có thêm điểm số quý giá để tạo cách biệt 2 điểm so với Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai (có cùng 26 điểm) đang cạnh tranh tránh suất play off trụ hạng.

Các cầu thủ Thể Công - Viettel phản ứng với trọng tài Ngô Duy Lân - Ảnh: XUÂN THỦY

Ở vòng 24 V-League 2023 - 2024, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ đến làm khách trên sân Thiên Trường của Nam Định vào lúc 18h ngày 20-6. Trước đó một ngày, Thể Công - Viettel tiếp đón CLB TP.HCM vào lúc 19h15.

Tác giả: HOÀNG TÙNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ