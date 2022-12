Clip: 'Tiến thoái lưỡng nan' vì vội vã, nữ tài xế đi xe máy đứng yên hứng tai họa từ xe 'khủng'

Your browser does not support the video tag.

Hình ảnh vụ tai nạn được chia sẻ trên nhóm Facebook về ô tô mới đây cho thấy, nữ tài xế dừng xe máy nhường đường cho xe tải nhưng thay vì chạy thẳng lái xe tải lại bẻ lái sang trái để tránh va chạm. Chiếc xe tải sau đó tông vào xe máy do nữ tài xế cầm lái. Cú tông mạnh khiến nữ tài xế ngã xuống đường sau đó bỏ chạy với vẻ hoảng hốt.

Đoạn clip thu hút hàng trăm bình luận từ người dùng Facebook, trong đó nhiều ý kiến cho rằng, nữ tài xế vội vàng, thiếu quan sát khi di chuyển vào đường giao nhau để sang đường.

Trao đổi với PV về quy tắc di chuyển ở đường giao nhau, luật sư Lê Văn Kiên (Trưởng văn phòng luật sư Ánh sáng Công lý) cho biết, Luật Giao thông đường bộ quy định tại điều 24. Cụ thể, luật quy định, khi đến gần đường giao nhau, người điều khiển phương tiện phải cho xe giảm tốc độ và nhường đường theo quy định sau đây:

Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải; Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi bên trái;

Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên và đường ưu tiên hoặc giữa đường nhánh và đường chính thì xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới.

“Như vậy, theo quy định, các phương tiện tham gia giao thông khi tới nơi giao nhau, quy tắc đầu tiên các tài xế bắt buộc phải làm là giảm tốc độ. Sau đó, các phương tiện di chuyển trên đường không ưu tiên bắt buộc phải nhường đường cho xe chạy trên đường ưu tiên”, luật sư Kiên nói.

Về xử phạt, luật sư Kiên cho biết, theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP (Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt), sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định, tài xế điều khiển xe máy sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng về hành vi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không tuân thủ các quy định về nhường đường tại nơi đường giao nhau.

"Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với người điều khiển xe máy có hành vi vi phạm không giảm tốc độ và nhường đường khi điều khiển xe chạy từ trong ngõ, đường nhánh ra đường chính.” - luật sư Kiên cho biết.

