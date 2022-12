Nữ tài xế lái ô tô "ủn" CSGT trên phố Hà Nội

Sáng 2/12, trên mạng xã hội xuất hiện clip một chiếc ô tô xe Toyota YARIS, màu trắng mang biển kiểm soát 29A - 860.26, không chấp hành hiệu lệnh, lao xe vào một cán bộ CSGT trên đường Tố Hữu - Lương Thế Vinh (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Sau khi clip được đăng tải, rất nhiều ý kiến cho rằng tài xế ô tô quá liều lĩnh khi lái xe bất chấp nguy hiểm, lao vào chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ trên đường. Đoạn clip thu hút rất nhiều ý kiến về vụ việc, đa số là chỉ trích lái xe ô tô, không tuân thủ luật an toàn giao thông đường bộ.

Nữ tài xế ô tô không chấp hành hiệu lệnh, lái xe "ủn" CSGT trên phố. (Clip: Hoàng Vũ).

Liên quan tới sự việc, sáng cùng ngày, trao đổi với PV Dân trí, Thiếu tá Nguyễn Hải Thanh - cán bộ Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT, Công an Hà Nội) xác nhận, bản thân chính là người bị chiếc ô tô Toyota YARIS, màu trắng "ủn" trên đường.

Theo Thiếu tá Thanh, sự việc xảy ra vào lúc 7h50 cùng ngày tại đoạn đường Tố Hữu - Lương Thế Vinh (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Tài xế xe ô tô trong sự việc là nữ giới. Rất may vụ việc không làm ai bị thương.

"Thời điểm đó tôi đang làm nhiệm vụ tại đoạn đường Tố Hữu thì phát hiện chiếc ô tô màu trắng đi vào làn xe buýt BRT, nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên khi tôi tiến lại gần thì nữ tài xế trong xe vẫn tiếp tục nhấn ga, rồi đẩy lùi tôi đi về hướng đường Lương Thế Vinh", Thiếu tá Thanh kể.

Hình ảnh Thiếu tá Thanh bị nữ tài xế ô tô "ủn" trên phố Hà Nội.



Cũng theo vị cán bộ CSGT số 7, sau khi bị chiếc ô tô "ủn" khoảng vài chục mét thì anh cùng với một số người dân đã yêu cầu nữ tài xế dừng xe, tấp vào lề đường để làm việc.

"Sau khi dừng được chiếc xe, tài xế ô tô bước ra là nữ giới, người này cho biết do bản thân đang bị muộn làm nên đã cố tình lái xe và không chấp hành hiệu lệnh của CSGT. Ngay sau đó, chúng tôi cũng đã lập biên bản với nữ tài xế này", Thiếu tá Nguyễn Hải Thanh chia sẻ thêm.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

