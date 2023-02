CLIP: Phóng nhanh qua ngã tư, ôtô tông người đi xe máy tử vong

Ngày 2-2, tin từ Đội CSGT Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị này đang phối hợp xác minh, làm rõ nguyên nhân một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 5 phút ngày 2-2 tại ngã tư đại lộ Hùng Vương giao nhau với đường Võ Chí Công, đường Hoàng Hoa Thám thuộc phường Đông Hương, TP Thanh Hóa đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa ôtô và xe máy.

Thời điểm trên, ôtô BKS 36A-386.xx do anh Nguyễn Văn V. (SN 1992, ngụ phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa) điều khiển đi trên đại lộ Hùng Vương đã bất ngờ va chạm xe máy BKS 36B4-455.xx do ông Mai Ngọc T. (SN 1956, ngụ phường Đông Hải, TP Thanh Hoá) điều khiển.

Ôtô màu đen liên quan tới vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong



Hậu quả, ông Mai Ngọc T. tử vong tại hiện trường, ôtô và xe máy đều hư hỏng nặng.

...

Bước đầu, nguyên nhân dẫn tới tai nạn được xác định do người điểu khiển ôtô không chú ý quan sát, không giảm tốc độ khi tới ngã tư đường giao nhau.

Clip vụ tai nạn giao thông được camera hành trình ghi lại

Vụ tai nạn giao thông trên đã được camera hành trình của một ôtô khác lưu thông cùng thời điểm ghi lại. Qua clip cho thấy chiếc xe ôtô phóng nhanh khi băng qua ngã tư và tông trực diện vào một người đàn ông đi xe máy. Thời điểm này, đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư đã chuyển qua màu đỏ.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được lực lượng Công an TP Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động