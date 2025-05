CLIP: Nam bác sĩ đuổi mọi người ra ngoài rồi chém đồng nghiệp trong phòng khám

Ngày 29-5, Cơ quan Cánh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Xuân Hiền (47 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

CLIP ghi lại sự việc

Hiền và anh H. (50 tuổi, quê tỉnh Phú Yên) là bác sĩ khoa nhi cùng làm việc tại Phòng Khám đa khoa A. Ngh. ở xã Bàu Trâm, TP Long Khánh.

Do mâu thuẫn cá nhân, chiều 23-5, Hiền đã đem theo 2 con dao để trong ba lô đi đến phòng khám nơi bác sĩ H. đang làm việc rồi yêu cầu mọi người ra khỏi phòng.

... Nam bác sĩ cùng con dao gây án



Sau đó, Hiền dùng hung khí đâm, chém liên tiếp vào vùng đầu, lưng gây thương tích cho anh H.

Thấy vậy mọi người can ngăn, Hiền mới dừng lại. Anh H. được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Gây án xong, Hiền đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tác giả: Uyên Châu

Nguồn tin: Báo Người Lao Động