CLIP: Mang xăng tới đốt nhà “tình địch”, lao xe máy xuống sông t.ự t.ử

Chiều 9-6, ông Lê Đình Thông, Chủ tịch UBND xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An cho biết cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể ông L.Đ.S., nghi phạm đâm vợ bị thương, đốt nhà hàng xóm rồi lao xe xuống kênh tự tử.

Người dân tập trung tại khu vực ông S. lao xe máy xuống kênh tự tử.



Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin khoảng 20 giờ 45 phút ngày 8-6. Lúc này, ông L.Đ.S. (45 tuổi, trú xã Tràng Sơn, Đô Lương, Nghệ An) đi uống rượu về nhà đã xảy ra cãi nhau với vợ là bà N.T.L. (30 tuổi).

CLIP nghi phạm S. mang xăng sang đốt nhà hàng xóm.

Trong lúc cãi vã, ông S. cầm dao đâm vợ nhiều nhát khiến bà L. bị thương nặng. Người nhà can ngăn và đưa bà L. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương.

Nghi vợ ngoại tình, đâm vợ trọng thương rồi đến nhà "tình địch" đổ xăng đốt

Do vết thương quá nặng, bà L. được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau khi đâm vợ, ông S. tiếp tục lấy một can xăng đi sang nhà ông L.Đ.Đ. (47 tuổi, hàng xóm) rồi đổ xăng ra nền nhà, phòng khách và châm lửa đốt.

Gây án xong, ông S. về nhà lấy xe máy đi đến kênh Đào (gần cầu Bara Đô Lương), đoạn thuộc địa phận xã Tràng Sơn, rồi lao cả xe và người xuống tự tử.

Hình ảnh ông S. lao xe máy xuống kênh tự tử.

Toàn bộ sự việc ông S. mang xăng sang đốt nhà hàng xóm rồi về nhà lấy xe máy chạy ra kênh Đào gần đó tự tử được camera an ninh ghi lại.

Theo một số thông tin, nguyên nhân ban đầu được cho là do ông S. nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm ngoài luồng với ông Đ. nên ghen tuông, gây ra vụ việc trên.

Tuy nhiên, hiện nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động