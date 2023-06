Hai nạn nhân trong vụ phóng hỏa do ghen tuông đã tử vong

Bệnh nhân 46 tuổi tử vong vào tối 3/6 (Nguyễn Trí Hiếu, được xác định là nghi phạm phóng hỏa gây ra vụ hỏa hoạn) và bệnh nhân nam 15 tuổi cũng không qua khỏi vào sáng 4/6. Cả hai bệnh nhân đều nhập viện trong tình trạng bỏng nặng lên đến 90% và bị suy hô hấp. Còn nữ bệnh nhân bị bỏng hô hấp cùng điều trị BV Chợ Rẫy đang có diễn tiến nặng.

Một bệnh nhân thời điểm mới được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Vụ phóng hỏa được cho là do ghen tuông khiến 7 người bị bỏng nặng.



Cũng trong sáng 4/6, BV Nhi đồng 1 cho biết đang chữa trị 2 bệnh nhân bị bỏng xăng cùng vụ việc này đang nguy kịch. Theo BV Nhi đồng 1, bệnh nhân nam V.M.K (SN 2010, quê Tân Hiệp, Long Thành, Đồng Nai) nhập viện trong tình trạng bị sốc, chi mát, mạch nhanh nhẹ, huyết áp khó đo… Hiện tại, bệnh nhân đang tiếp tục thở máy, SpO2 = 98%, chi mát, mạch nhẹ 116 lần/phút, tim đều rõ 116 lần/phút.

Trong khi đó, bệnh nhân nữ V.N.A (SN 2010, quê Tân Hiệp, Long Thành, Đồng Nai) được chẩn đoán lúc nhập viện: sốc phỏng xăng độ III-IV diện tích phỏng 80%. Bệnh nhân được điều trị tích cực: thở máy, chống sốc, kháng sinh, nội soi rửa phế quản. Hiện bệnh nhân đang tiếp tục thở máy, SpO2 = 98%, chi mát, mạch nhẹ 104 lần/phút, tim đều rõ 104 lần/phút.

BV Nhi đồng 2 cũng đang cấp cứu cho hai bệnh nhân 13 và 15 tuổi, phỏng 60%, độ 2-3 phỏng. Cả hai bệnh nhân đều phỏng ở vùng đầu, mặt, cổ nên đã được đặt nội khí quản, chống sốc phỏng để bảo vệ hô hấp.

Trước đó, vụ cháy phòng trọ xảy ra rạng sáng 3/6 tại ấp 3 xã Phước Bình (huyện Long Thành, Đồng Nai) khiến nhiều người bỏng nặng và ban đầu tất cả (7 ca) được đưa đến BV Bà Rịa (Bà Rịa-Vũng Tàu) cấp cứu.

Theo Công an huyện Long Thành, nghi can phóng hỏa là Nguyễn Trí Hiếu (46 tuổi, quê Cần Thơ) sống ở phòng trọ số 10, do ghen tuông đã phóng hỏa đốt phòng số 3 nơi có người yêu đang ở, sau đó phóng hỏa phòng của mình. Người này cũng bị thương trong vụ cháy và tử vong tối 3/6. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.



