Clip: Khoảnh khắc hai người bị sét đánh tử vong trên bãi biển

Sự việc xảy ra tại một bãi biển có tên Playa Maruata ở bang Michoacan của Mexico.

Các nạn nhân đều là người Mexico. Người phụ nữ được người dân địa phương gọi là Elvia de Jesus, 33 tuổi và một người đàn ông đến từ Tecoman, bang Colima.

Người phụ nữ tử vong ngay lập tức, trong khi người đàn ông được chăm sóc y tế khẩn cấp tại hiện trường và được đưa tới bệnh viện. Tuy nhiên, người này được thông báo đã tử vong ngay sau khi đến nơi.

Đoạn clip được ghi lại cho thấy, người phụ nữ bị sét đánh trúng đầu tiên, sau đó là người đàn ông trước mặt cô. Được biết, sự việc xảy ra vào hôm 15/9.

Đây không phải là lần đầu tiên có người bị sét đánh chết ở cùng khu vực. Năm 2018, một cặp vợ chồng cùng hai đứa con mới 6 và 3 tuổi đã tử vong do bị sét đánh.

Tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới do bị sét đánh là 21. Thảm kịch đó xảy ra vào ngày 23/12/1975, tại một vùng nông thôn nhỏ ở Zimbabwe.

