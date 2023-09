Xác định nguyên nhân vụ cháy chung cư mini làm 56 người tử vong

Ngày 20-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã có thông báo kết luận giám định nguyên nhân vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết tại số nhà 37 ngõ 29/70, phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân (Hà Nội) đêm 12-9.

Hiện trường tầng 1 để xe tại chung cư mini sau vụ cháy. Ảnh: Hữu Hưng



Theo kết luận giám của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, điểm xuất phát cháy nằm ở khu vực giáp tường phía nam, cách tường phía đông khoảng 2,3 m thuộc tầng 1 bên trong khu chung cư mini.

Nguyên nhân gây cháy được xác định do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện tại khu vực bình ắc quy thuộc phần đầu xe môtô sử dụng động cơ xăng (loại xe tay ga) đặt giáp tường phía nam tầng 1 gây ra hỏa hoạn, theo thông báo từ cơ quan điều tra.

Cũng theo kết luận giám định, lửa sau đó cháy lan vào khu vực cáp điện, các hộp công-tơ điện gắn trên tường ở tầng 1 và cháy lan ra xung quanh dẫn đến vụ hỏa hoạn kinh hoàng làm 56 người chết. Trong 4 bình chữa cháy gửi giám định có 3 bình chưa được sử dụng, 1 bình đã được sử dụng.

Trước đó, khoảng 23 giờ 22 phút ngày 12-9, lực lượng chức năng nhận tin báo cháy tại nhà dân ở ngõ 29/70, phố Khương Hạ. Nơi xảy ra cháy là căn nhà 9 tầng, 1 tum, có nhiều người mắc kẹt bên trong.

Công an TP đã điều động Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Đống Đa, Hà Đông và Đội chữa cháy học tập thuộc Trường Đại học PCCC cùng 15 xe chữa cháy và hơn 100 cán bộ cảnh sát khẩn trương tới hiện trường phối hợp chính quyền, nhân dân địa phương tổ chức chữa cháy.

...

Lãnh đạo Công an TP đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát PCCC-CNCH và trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tuy nhiên, chung cư nằm sâu trong ngõ chỉ rộng 3 m nên xe chữa cháy không thể tiếp cận, gây khó khăn trong công tác chữa cháy và cứu hộ. Đến 0 giờ 15 phút ngày 13-9, đám cháy cơ bản được dập tắt, các lực lượng đã giải cứu hơn 100 người bị mắc kẹt.

Theo các nhà chức trách, đến tối 13-9, cơ quan chức năng đã xác định được 56 người tử vong và 37 người bị thương (trong đó, đã xác định được danh tính của 39/56 người tử vong).

Tối cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng) đối với Nghiêm Quang Minh (SN 1979; hiện trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) - là chủ của chung cư mini phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, về tội Vi phạm quy định về Phòng cháy chữa cháy theo Điều 313 Bộ Luật Hình sự.

Theo tìm hiểu, UBND quận Thanh Xuân đã cấp phép xây dựng cho căn nhà của ông Minh bằng giấy phép xây dựng số 89-2015/GPXD, ngày 11-3-2015, do Phó chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Đặng Hồng Thái ký.

Công trình được xác định là nhà ở riêng lẻ, vị trí xây dựng tại tổ 3, cụm 4 (số 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ). Diện tích xây dựng tầng 1 (có tầng lửng) là hơn 167 m2, mật độ xây dựng 70%.

Công trình được cấp phép có chiều cao 6 tầng, tầng lửng và tum thang có không gian kỹ thuật. Tổng diện tích sàn xây dựng là hơn 1.165 m2 với tổng chiều cao công trình hơn 20 m (không tính tum thang).

Song thực tế, sau vụ cháy, cơ quan chức năng xác định công trình này gồm 9 tầng và một tầng tum, cao quá 3 tầng so với giấy phép được cấp. Sau khi đưa vào sử dụng, tòa nhà này trở thành chung cư mini với 45 căn hộ, khoảng 150 người dân sinh sống.

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động