Clip hơn 120 giây ghi cảnh người đàn ông gây va chạm rồi đánh dã man người can ngăn

Toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Ngày 5-4, Công an phường Dĩ An (TPHCM) đang lấy lời khai một người đàn ông để điều tra hành vi hành hung hai người sau va chạm giao thông.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 17 giờ ngày 4-4, người đàn ông chạy xe máy trong con hẻm bên cạnh Công ty TBS, khu phố Bình Đường 1 (phường Dĩ An) thì xảy ra va chạm với xe máy do một nam sinh điều khiển theo hướng ngược lại.

Cú va chạm khiến cả hai cùng ngã xuống đường nhưng không ai bị thương. Tuy nhiên, người đàn ông sau đó tỏ thái độ hung hăng, lớn tiếng với nam sinh.

Người thanh niên can ngăn vụ va chạm bị người đàn ông đánh gục xuống đường. Ảnh: XĐ

Thấy vậy, một thanh niên gần đó chạy tới can ngăn. Sau vài lời qua tiếng lại, người đàn ông bất ngờ lao vào tấn công người can ngăn khiến nạn nhân gục tại chỗ, bất tỉnh và chảy nhiều máu.

Chưa dừng lại, người này tiếp tục lao tới đánh nam sinh khi người này đang dắt xe vào lề đường.

Sau khi gây ra vụ việc, người đàn ông bỏ lại xe máy rồi đi bộ rời khỏi hiện trường. Hai nạn nhân sau đó được người dân hỗ trợ đưa vào bệnh viện.

Theo một số nhân chứng, trước đó người đàn ông đã vượt đèn đỏ trên đường Đỗ Mười và chạy xe với tốc độ cao trong hẻm, có biểu hiện say xỉn. Diễn biến vụ việc được camera an ninh khu vực ghi lại.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Dĩ An nhanh chóng truy xét và bắt giữ người đàn ông vào khuya cùng ngày. Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Tác giả: Nguyễn Tiến

Nguồn tin: Báo Người Lao Động