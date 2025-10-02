Bốn thanh niên truy đuổi đánh người và gây tai nạn làm bé 6 tuổi tử vong thương tâm

Nhóm 4 thanh niên sử dụng dao, kiếm tự chế đuổi đánh người đi đường ở Bắc Ninh - Ảnh: Công an xã Văn Môn

Ngày 1-10, Công an xã Văn Môn và Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đang điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân nhóm thanh niên đi xe máy mang theo hung khí đuổi đánh người, dẫn đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn.

Vụ việc xảy ra vào cuối tháng 8-2025 tại tỉnh lộ 277, đoạn qua xã Văn Môn, khiến một cháu bé 6 tuổi tử vong và 3 người khác bị thương.

Nguyên nhân do một nhóm người đi xe máy không biển số điều khiển với tốc độ cao, có hành vi lạng lách đánh võng và mang theo hung khí đuổi đánh H.V.H. (17 tuổi, trú Tân Uyên, Lai Châu).

Những người liên quan gồm M.V.T. (16 tuổi), Tráng Thành Lương (19 tuổi), Ly Văn Ngọc (18 tuổi) và S.A.V. (16 tuổi), đều trú phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

...

Khi biết H. gây ra tai nạn, nhóm 4 người này đã vứt hung khí xuống một bãi đất trống rồi về phòng trọ, thu dọn quần áo bỏ về Lào Cai trong đêm.

Để làm rõ vụ việc, Công an xã Văn Môn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an tỉnh Lào Cai tiến hành truy tìm và đưa 4 người liên quan nêu trên về Bắc Ninh để điều tra.

Hiện cơ quan công an đã thu giữ toàn bộ vật chứng liên quan đến vụ việc. Nhóm 4 người vi phạm đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra.

Tác giả: Hà Quân

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ