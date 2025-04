Clip: Hằng Du Mục bật khóc, khai gì sau khi bị bắt?

Hôm qua (4/4), Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét chỗ ở của Quang Linh Vlogs (thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Chị em rọt), Hằng Du Mục (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn Chị em rọt) và 3 người khác để điều tra tội Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Lừa dối khách hàng.

Các bị can còn lại là Nguyễn Phong (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Asia life); Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty cổ phần tập đoàn Chị em rọt); Lê Thành Công (thành viên HĐQT công ty cổ phần tập đoàn Chị em rọt).

Bộ Công an kêu gọi những khách hàng là nạn nhân trong vụ án trình báo với cơ quan công an để được bảo vệ quyền lợi chính đáng.

Vào thời điểm sau khi bị bắt, Hằng Du Mục bày tỏ sự hối hận và nhận trách nhiệm khi quảng cáo bán sản phẩm kém chất lượng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Hằng Du Mục khóc và nói: "Đối với bản thân tôi, đây là một sai lầm lớn bởi đây là mặt hàng thực phẩm, được khách hàng đưa vào trong cơ thể. Nếu như ngày hôm đó, trong quá trình sản xuất, chúng tôi khắt khe, rà soát thật kỹ sẽ không có sự việc ngày hôm nay. Đây là một sai lầm rất lớn, tôi xin nghiêm khắc nhận trách nhiệm của mình".

Lời xin lỗi của Hằng "Du mục" và Quang Linh "Vlogs" (Clip: An ninh thủ đô).

Trước đó, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã xử phạt số tiền 140 triệu đồng với Hằng Du Mục và Quang Linh Vlog do quảng cáo sai sự thật liên quan sản phẩm kẹo rau củ Kera.

Theo kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia báo cáo Cục An toàn thực phẩm thì các chỉ tiêu về hàm lượng đạm, đường, chất béo, năng lượng tổng cơ bản phù hợp với bản tự công bố của sản phẩm.

Tuy nhiên, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia cũng đã phát hiện sản phẩm có chứa sorbitol là một chất tạo ngọt với hàm lượng 33,4g/100g nhưng không có ghi trên nhãn sản phẩm theo quy định.

Quang Linh Vlogs và Hằng Du mục quảng cáo cho sản phẩm kẹo Kera (Ảnh chụp màn hình)

Về tội danh mà Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục bị khởi tố, luật sư Hoàng Trọng Giáp, Giám đốc Công ty luật Hoàng Sa phân tích trên báo Dân trí: Hành vi phạm tội của họ thể hiện ở việc livestream nói quá về công dụng của sản phẩm, làm khách hàng tin tưởng là thật nên mua dùng...

Đối với tội Lừa dối khách hàng, theo luật sư Giáp, Điều 198 Bộ luật Hình sự 2015 quy định mức phạt từ phạt cảnh cáo, phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc cao nhất là phạt tù tới 5 năm.

Với khung hình phạt 1-5 năm tù, người phạm tội thuộc một trong các trường hợp: Có tổ chức; có tính chất chuyên nghiệp; dùng thủ đoạn xảo quyệt; thu lợi bất chính 50 triệu đồng trở lên.

