CLIP: Giải cứu 1 phụ nữ nghi “ngáo đá” khỏa thân trên cột điện

Chiều 1-2, Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cùng lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn của Công an tỉnh Tiền Giang đã giải cứu thành công một phụ nữ nghi có biểu hiện “ngáo đá” nên trèo lên cột điện cao thế rồi nhảy múa gây chú ý người đi đường.

Clip Giải cứu người phụ nữ nghi "ngáo đá"

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày, bà Huỳnh Thị Thúy D. (SN 1988; ngụ tỉnh Kiên Giang) đến quán cà phê nằm trên Quốc lộ 1 thuộc địa bàn thị xã Cai Lậy để uống nước.

Rất đông người dân hiếu kỳ đã kéo đến xem



Sau khi tính tiền, bà D. la lớn tiếng, quậy phá rồi trèo lên mái nhà quán cà phê để nhảy múa. Sau đó, bà D. trèo lên cột điện cao thế và cởi bỏ hết quần áo, tiếp tục nhảy múa…

Các ngành chức năng đã điều động hơn 40 cán bộ, chiến sĩ công an làm nhiệm vụ điều tiết giao thông và giải cứu. Sau hơn 2 giờ thuyết phục và động viên, lực lượng chức năng đã giải cứu an toàn, đưa bà D. xuống đất.

Tác giả: MINH SƠN

Nguồn tin: Báo Người Lao Động