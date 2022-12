Thanh niên ngáo đá dùng dao đâm người đàn ông tử vong

Nơi nghi phạm Cường gây ra vụ án.



Theo đó, rạng sáng cùng ngày, tại chợ Tam Dân, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, nghi phạm Nguyễn Chí Cường (25 tuổi, trú xã Tam Dân) bất ngờ dùng dao đâm vào ông Huỳnh Kh. (77 tuổi, trú thôn Khánh Tân, xã Tam Dân) bị thương nặng dẫn đến nạn nhân tử vong.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Phú Ninh cùng Công an tỉnh Quảng Nam đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để lấy thông tin, khám nghiệm hiện trường. Hiện nghi phạm Nguyễn Chí Cường đã ra đầu thú tại cơ quan công an.

“Nghi phạm Nguyễn Chí Cường do ngáo đá mà gây ra vụ án này, chứ nạn nhân với nghi phạm Cường không có xảy ra mâu thuẫn gì cả. Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ”, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam nói.

