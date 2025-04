Clip gần 2 phút ghi lại cảnh bảo vệ Bến xe Đồng Nai dùng súng điện hăm dọa hành khách

Ngày 3-4, Công an phường Bình Đa (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đang xác minh làm rõ vụ giằng co giữa bảo vệ Bến xe Đồng Nai và hành khách. Đỉnh điểm sự việc, bảo vệ Bến xe Đồng Nai dùng súng điện đe dọa, tấn công anh T. (hành khách).

Clip ghi lại sự việc

Theo clip, ngoài người đàn ông mặc áo bảo vệ còn một người đàn ông ở trần cũng là bảo vệ của Bến xe Đồng Nai liên tục lao vào túm cổ áo hành khách.

Được biết, sự việc xảy ra vào tối 30-3 tại khu vực cửa Văn phòng của Bến xe Đồng Nai.

Lúc này, anh T. xuống xe khách tại Bến xe Đồng Nai và có mang theo một thùng hàng. Khi đó, anh T. có gọi người nhà chạy xe tải nhỏ đến chở thùng hàng về thì bảo vệ thu 40.000 đồng. Anh T. không đồng ý vì cho rằng thu cao nên hai bên xảy ra lời qua tiếng lại.

Theo anh T., bảo vệ chạy ra mang theo khẩu súng điện đến hăm dọa nên anh sợ hãi đã giằng co. Thấy có người quay clip sự việc nên bảo vệ định mang súng vào bên trong. Tuy nhiên, một bảo vệ lại quay lại tấn công anh và tiếp tục dùng súng điện tấn công.

Phía Công an phường Bình Đa đã xuống hiện trường ghi nhận sự việc, làm việc với những người liên quan.

