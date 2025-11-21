CLB CAHN bị AFC phạt nặng khi V-League tạm nghỉ

Mùa giải năm nay, CLB CAHN tham dự nhiều đầu trường, trong đó có hai giải đấu quốc tế là Cúp C2 châu Á và Cúp C1 Đông Nam Á. Trong quãng thời gian V-League tạm nghỉ, đội bóng này vẫn ra sân ở hai giải đấu nói trên.

Tình huống xô xát giữa cầu thủ hai đội Bắc Kinh FC và CLB CAHN. (Ảnh: AFC).

Theo thông báo mới nhất, đội ĐKVĐ Cúp Quốc gia Việt Nam đã bị AFC phạt 5.000 USD. Lý do là bởi các cầu thủ CLB CAHN đã tham gia vào tình huống xô xát với cầu thủ của Bắc Kinh FC (Trung Quốc) trong trận đấu tại Cúp C2 châu Á diễn ra hôm 18/9.

...

Đó là pha bóng diễn ra ở phút 80, Rogerio Alves và He Yupeng va chạm ở biên trái gần giữa sân theo hướng tấn công của CLB CAHN. Hậu vệ của Bắc Kinh ban đầu nằm ở ngoài biên, nhưng dường như cố tình di chuyển vào trong để ngăn đội khách có tình huống tấn công nhanh.

Sau đó, vụ xô xát xảy ra và các cầu thủ đã lao vào nhau. Các CĐV trên sân cũng ném chai nước xuống sân khiến trận đấu bị gián đoạn gần 10 phút. Ngoài án phạt cho CLB CAHN, AFC cũng đưa ra mức phạt 5.000 USD cho đội chủ nhà của trận đấu đó - Bắc Kinh FC.

Giữa tuần tới, CLB CAHN sẽ tái đấu Bắc Kinh FC trong trận lượt về của Cúp C2 châu Á diễn ra ngày 27/11 trên sân Hàng Đẫy.

Tác giả: PV

Nguồn tin: vov.vn