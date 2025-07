Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh sau vụ tai nạn thảm khốc khiến 10 người tử vong

Ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Sáng ngày 27/7, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo kết quả điều tra, khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng vào đêm ngày 25/7 trên quốc lộ 1A thuộc địa bàn phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh.

Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh đã báo cáo kết quả điều tra, khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông. Theo đó, vào khoảng 2 giờ 10 phút ngày 25/7 tại Km571+800 quốc lộ thuộc địa bàn Tổ dân phố Đông Trinh, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh xẩy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Vào thời điểm trên, xe ô tô giường nằm của nhà xe Tân Chỉ biển kiểm soát 43F - 007.76 do tài xế Lê Ngọc Thành (SN 1989), trú tại phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hoá điều khiển chạy theo hướng Bắc - Nam. Đến địa điểm nói trên thì xe mất lái va vào các cột mốc bên đường dẫn đến lật xe. Hậu qủa làm 10 người chết và 15 người bị thương, phương tiện hư hỏng nặng.

Ngay sau khi xảy ra vụ TNGT, lực lượng CSGT Công an tỉnh, Công an phường Sông Trí đã kịp thời có mặt, phối hợp cùng chính quyền địa phương, người dân khẩn trương thực hiện các biện pháp cứu hộ cứu nạn, đưa nạn cấp cứu, cẩu kéo phương tiện, phân luồng giao thông. Công an tỉnh đã chỉ đạo lượng Cảnh sát điều tra, phối hợp Viện kiểm sát tiến hành điều tra, xác minh nguyên nhân vụ TNGT theo quy định.

Căn cứ tài liệu điều tra bước đầu, Cơ quan điều tra xác định Lê Ngọc Thành đã điều khiển ô tô với tốc độ cao, mất lái va chạm vào các cột mốc, cột điện cao áp bên đường dẫn đến lật xe dẫn đến hậu quả thảm khốc nói trên. Cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Ngọc Thành. Ngày 26/7, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo Điều 260, Bộ luật hình sự.

Đại tá Nguyễn Duy Đông - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh - báo cáo kết quả điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: Công an Hà Tĩnh



Phát biểu kết luận buổi làm việc ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh - đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng đã nhanh chống có mặt kịp thời tại hiện trường để cứu người bị nạn, hỗ trợ gia đình các nạn nhân cũng như điều tra, xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tại nạn

...

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành chức năng phối hợp với Khu quản lý đường bộ làm tốt điều tra cơ bản, khảo sát hạ tầng giao thông để kiến nghị với cấp có thẩm quyền khắc phục những bất cập, nâng cấp hạ tầng giao thông; lắp đặt các biển báo, biển cảnh báo an toàn giao thông, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về ATGT để nhắc nhở, nâng cao ý thức cho người dân khi tham gia giao thông.

Các cấp, các ngành, đặc biệt là lực lượng Công an tiếp tục thực hiện nghiêm túc có hiệu quả sự chỉ đạo của cấp trên đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ; lực lượng CSGT toàn tỉnh triển khai nghiêm túc các chuyên đề tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, xe quá khổ, điều kiện kinh doanh vận tải…

Đồng thời thực hiện tổng rà soát, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ phương tiện vận tải hành khách, đảm bảo thiết bị giám sát hành trình, nhắc nhở lái xe chấp hành quy định về tốc độ, khoảng cách, khuyến cáo lái xe thận trọng trong điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách (gồm xe khách tuyến cố định, xe hợp đồng, xe taxi, xe đưa đón học sinh), chú trọng kiểm tra điều kiện hoạt động của phương tiện: Kiểm tra an toàn kỹ thuật phương tiện; thời gian kiểm định phương tiện;

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc



Kiểm tra thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe: Không lắp hoặc có lắp thiết bị nhưng không hoạt động, không truyền dữ liệu về máy chủ theo quy định...; kiểm tra hình ảnh được lưu trữ trên thiết bị (có sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử, không thắt dây an toàn trong khi lái xe, lái xe quá giờ quy định, dừng đỗ xe đón trả khách không đúng quy định...). Đối với lái xe sẽ tập trung kiểm tra, xử lý các vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, tránh vượt, chấp hành tín hiệu đèn và hiệu lệnh vạch kẻ đường…

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô, nhất là quy định về điều kiện an toàn của phương tiện kinh doanh vận tải, thời gian làm việc, điều kiện sức khỏe của lái xe, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các vi phạm của lái xe, nhà xe, chủ xe, và các cá nhân có liên quan theo thẩm quyền để phòng tránh các vụ tai nạn tương tự;

Các bến xe khách trên địa bàn thực hiện nghiêm công tác kiểm tra điều kiện phương tiện, lái xe trước khi xuất bến theo quy định; kiên quyết không cho xuất bến các trường hợp lái xe sử dụng rượu bia, chất cấm, phương tiện không đủ điều kiện, không bảo đảm an toàn kỹ thuật; Ban an toàn giao thông phối hợp với các ngành, lực lượng Công an tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về ATGT để nâng cao ý thức cho người dân trong chấp hành pháp luật giao thông, hạn chế TNGT xẩy ra, nhất là các vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng.

Tác giả: An Bình

Nguồn tin: phunuvietnam.vn