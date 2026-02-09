Chủ tịch huyện ở Hàn Quốc bị khai trừ đảng sau đề xuất 'nhập khẩu phụ nữ Việt Nam'

Ông Kim Hee Soo là chủ tịch huyện Jindo thuộc tỉnh Jeolla Nam - Ảnh: YONHAP

Hãng tin Yonhap dẫn lời người phát ngôn Đảng Dân chủ Hàn Quốc Park Soo Hyun cho biết Hội đồng Tối cao của đảng đã nhất trí thông qua biện pháp kỷ luật khẩn cấp để khai trừ ông Kim, cho rằng các phát biểu của ông mang tính xúc phạm và gây tranh cãi nghiêm trọng trong dư luận.

Trước đó, trong cuộc họp đối thoại công khai về kế hoạch sáp nhập hành chính giữa thành phố Gwangju và tỉnh Jeolla Nam ngày 4-2, ông Kim đề xuất rằng nếu các biện pháp giải quyết tình trạng "tuyệt chủng dân số" không hiệu quả, có thể "nhập khẩu các trinh nữ trẻ từ Sri Lanka hoặc Việt Nam" để giúp đàn ông độc thân ở nông thôn có thể kết hôn.

Phát biểu này nhanh chóng vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ, đặc biệt vì ông sử dụng từ "nhập khẩu" để nói về phụ nữ.

Từ "trinh nữ" (cheonyeo) trong tiếng Hàn có thể được hiểu rộng là "phụ nữ trẻ chưa kết hôn", song nghĩa đen và theo từ điển vẫn là "trinh nữ", càng làm gia tăng phản ứng tiêu cực. Nhiều ý kiến cho rằng cách diễn đạt này thể hiện sự coi thường phụ nữ và mang tính phân biệt đối xử với người nước ngoài.

Ông Kim sau đó đã công khai xin lỗi, khẳng định phát biểu của mình nhằm nêu bật những vấn đề mang tính cấu trúc mà các vùng nông thôn và ven biển đang đối mặt, bao gồm suy giảm dân số nghiêm trọng và "nền tảng hôn nhân, sinh con suy yếu".

Ông cũng cho rằng chỉ phục hồi công nghiệp là không đủ để giải quyết khủng hoảng dân số, và cần có các biện pháp thể chế chủ động ở cả cấp địa phương lẫn quốc gia.

Tuy nhiên, lời xin lỗi không làm dịu được làn sóng phản đối. Đại sứ quán Việt Nam tại Seoul đã gửi thư phản đối tới chính quyền tỉnh Jeolla Nam, trong khi chính quyền địa phương này cũng đã gửi lời xin lỗi tới Đại sứ quán và Chính phủ Việt Nam, cũng như người dân và phụ nữ Việt Nam bị "tổn thương sâu sắc" bởi phát ngôn "không phù hợp" của ông Kim.

