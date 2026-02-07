Việt Nam phản ứng với ngôn từ xúc phạm phụ nữ của lãnh đạo huyện ở Hàn Quốc

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc ngày 6/2 cho biết đã gửi công văn tới Văn phòng Chủ tịch tỉnh Jeolla Nam và Văn phòng Chủ tịch huyện Jindo, tỉnh Jeolla Nam, về phát ngôn gần đây liên quan tới phụ nữ Việt Nam của một quan chức cấp huyện.

Trong buổi tọa đàm về sáp nhập tỉnh Gwangju và Jeolla Nam ngày 4/2, Chủ tịch huyện Jindo Kim Hee-soo đề cập đến vấn đề suy giảm dân số ở Hàn Quốc, chỉ ra rằng trong 89 khu vực trên toàn quốc đứng trước nguy cơ "tuyệt chủng dân số", 20% nằm ở tỉnh Jeolla Nam.

"Khi sáp nhập, hãy xây dựng đồng thời các biện pháp ứng phó. Nên nhập khẩu phụ nữ trẻ từ những nơi như Sri Lanka hoặc Việt Nam để gả cho đàn ông độc thân ở nông thôn, rồi đưa ra các đối sách đặc biệt", ông Kim phát biểu.

Phát biểu của Chủ tịch huyện Jindo được phát trực tiếp trên YouTube, gây bức xúc trong cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. Nhiều người chỉ trích ông "đi quá xa", thiếu cân nhắc đến cộng đồng đa văn hóa, nhân quyền và tính nhạy cảm giới.

Chủ tịch huyện Jindo Kim Hee-soo. Ảnh: Chosun Daily

...



Trước phản ứng của dư luận, ông Kim đã xin lỗi vào cùng ngày, giải thích phát biểu của ông nhằm nhấn mạnh vấn đề suy giảm dân số và ông đã dùng từ "nhập khẩu" một cách không phù hợp. Ông khẳng định không cố ý xúc phạm bất kỳ quốc gia hay cá nhân nào. "Tôi xin lỗi những người có thể bị tổn thương bởi những bình luận này", ông nói.

Trong công văn bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Hàn, đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc nhấn mạnh tôn trọng phẩm giá, danh dự công dân, đặc biệt là phụ nữ, vốn là "giá trị, tài sản và tôn chỉ chung của Việt Nam và Hàn Quốc".

Theo đại sứ quán, người Việt tại Hàn Quốc coi tỉnh Jeolla Nam là điểm đến lý tưởng để sinh sống, do tỉnh có truyền thống lâu đời về lòng bao dung, tinh thần cởi mở, tôn trọng.

"Trong quá trình này, tôn trọng và đề cao phẩm giá, danh dự của phụ nữ phải được đặt lên hàng đầu. Vì thế, những ngôn từ xúc phạm, thiếu chuẩn mực, không phù hợp như cụm từ 'nhập khẩu phụ nữ Việt Nam' cần được nhìn nhận nghiêm túc, đúng bản chất và sửa chữa trên tinh thần cầu thị", công văn của đại sứ quán có đoạn.

Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại Hàn Quốc, hiện có 181.436 người nhập cư kết hôn là người nước ngoài đăng ký cư trú tại Hàn Quốc, trong đó có 41.779 cô dâu Việt Nam. Nếu tính cả người đã nhập tịch, số này vượt quá 100.000 người.

Tác giả: Đức Trung

Nguồn tin: Báo VnExpress