Ferrari 488 Pista Spider hơn 40 tỷ của Hoàng Kim Khánh 'phượt' Hà Tĩnh

Đại gia Hải Dương cũng chia sẻ hình ảnh chụp cùng chiếc Ferrari 488 Pista Spider và kèm gợi ý đồ mang trên mình đều do vợ chọn. Chiếc Ferrari 488 Pista Spider này ban đầu mang biển số 51H-395.44 nhưng sau đó, khi luật cho phép định danh biển số, đại gia này đã săn lùng được biển 51K-858.68 để định danh xe.