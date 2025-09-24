Ferrari 488 Pista Spider hơn 40 tỷ của Hoàng Kim Khánh 'phượt' Hà Tĩnh

Cuối tuần vừa qua, một chiếc siêu xe Ferrari 488 Pista Spider mui trần vừa mới xuất hiện trên đường phố Hà Tĩnh, theo tìm hiểu, xe được vợ chồng đại gia Hoàng Kim Khánh mang về đây để tiện di chuyển, trong những ngày về thăm quê vợ của mình.
Đại gia Hải Dương cũng chia sẻ hình ảnh chụp cùng chiếc Ferrari 488 Pista Spider và kèm gợi ý đồ mang trên mình đều do vợ chọn. Chiếc Ferrari 488 Pista Spider này ban đầu mang biển số 51H-395.44 nhưng sau đó, khi luật cho phép định danh biển số, đại gia này đã săn lùng được biển 51K-858.68 để định danh xe.
Ferrari 488 Pista Spider của Hoàng Kim Khánh là siêu xe phiên bản hiệu suất cao của dòng siêu xe mui trần Ferrari 488 Spider. Sự có mặt của Ferrari 488 Pista mui trần giúp cho các đại gia Việt có bộ sưu tập siêu xe ấn tượng hơn, hiện đã có 3 xe được mang về nước.
Hãng Ferrari cũng cố gắng mang đến trọng lượng lý tưởng nhất cho 488 Pista Spider và điều đó thể hiện qua cân nặng của xe chỉ dừng ở con số 1.380 kg, nặng hơn 100 kg so với bản Coupe.
Điểm khác biệt so với Ferrari 488 Pista chính là việc "mái nhà" của phiên bản mui trần có thể đóng hoặc mở trong thời gian 14 đến 16 giây. Hãng siêu xe Ý cũng trang bị thêm một kính chắn gió đặt phía sau để tránh tiếng ồn lọt vào khoang lái.
Nói về 488 Pista Spider đầu tiên về Việt Nam, đây là chiếc siêu xe Ferrari mui trần thứ 50 của hãng siêu xe đến từ Ý và cũng đồng thời là "ngựa chiến" mui trần có khối động cơ V8 mạnh nhất trong lịch sử của hãng Ferrari lúc mới ra mắt.
...
Hệ truyền động của Ferrari 488 Pista Spider chính là khối động cơ V8, dung tích 3.9 lít, tăng áp kép như phiên bản tiêu chuẩn nhưng sản sinh công suất tối đa lên đến 720 mã lực tại vòng tua máy 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 770 Nm tại vòng tua máy 3.000 vòng/phút.
Nếu so sánh với Ferrari 488 Spider, rõ ràng 488 Pista Spider được "bơm" thêm 39 mã lực ở công suất và con số này ấn tượng hơn rất nhiều khi tăng 113 mã lực so với người tiền nhiệm, siêu xe 458 Speciale Aperta chỉ có đúng 499 chiếc được sản xuất.
Động cơ trên Ferrari 488 Pista Spider khi kết hợp cùng hộp số ly hợp kép bảy tốc độ F1 đã được điều chỉnh bánh răng nhanh hơn khoảng 0,03 giây so với 488 Pista. Nhờ đó, siêu xe mui trần 488 Pista Spider chỉ mất thời gian 2,85 giây để hoàn thành công việc tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 340 km/h.
Mức giá bán của siêu xe Ferrari 488 Pista Spider hiện chưa được công bố, nhưng theo một số nguồn tin nội bộ, số tiền mà doanh nhân Hoàng Kim Khánh bỏ ra để lăn bánh vào khoảng trên 40 tỷ đồng.
Ngoài siêu xe mui trần Ferrari 488 Pista Spider, doanh nhân Hoàng Kim Khánh còn sở hữu McLaren Senna, Koenigsegg Regera, Lamborghini Aventador S, Ferrari SF90 Stradale, Aston Martin V8 Vantage, Porsche 911 Turbo S và nhiều xe thể thao, xe sang cũng như SUV khác.
