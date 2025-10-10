Chi tiết phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập của Hà Tĩnh

Theo thông tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh, thực hiện Văn bản số 59-CV/BCĐ ngày 12/9/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW về sắp xếp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; Kế hoạch số 130/KH-BCĐTKNQ18 ngày 21/9/2025 của Ban Chỉ đạo về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức bên trong hệ thống hành chính nhà nước; Văn bản số 8150/BNV-TCBC ngày 18/9/2025 của Bộ Nội vụ về việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp theo Văn bản số 59-CV/BCĐ ngày 12/9/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW; Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/20201 và số 150/2025/NĐ-CP ngày 12/6/20252; xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Văn bản số 4655/SNV-XDCQ&TCBC ngày 23/9/2025 về việc báo cáo, tham mưu thực hiện Văn bản số 59-CV/BCĐ ngày 12/9/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW (trên cơ sở tổng hợp ý kiến đề xuất của các cơ quan, đơn vị, địa phương), Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thống nhất (qua Phiếu biểu quyết) báo cáo, đề xuất phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

Từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW (năm 2017) đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo, thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý và đạt được những kết quả tích cực. Theo đó đã thực hiện sắp xếp giảm 177 đơn vị. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có 740 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh (10 đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 125 đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành và 605 đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã). Kết quả thực hiện sắp xếp trong thời gian qua và phương án đề xuất sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực cụ thể như sau:

Sắp xếp đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Thực trạng đã sắp xếp:

- Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, tỉnh đã thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo, kết quả đến nay đã sắp xếp giảm 74 đơn vị so với thời điểm trước khi thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW.

- Hiện có 640 đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo, trong đó có 01 trường đại học (trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh); 38 trường trung học phổ thông (trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (trong đó có 37 trường trung học phổ thông, 01 trường trung học phổ thông dân tộc nội trú); 148 trường trung học cơ sở; 220 trường tiểu học và 233 trường mầm non (trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã).

Phương án đề xuất:

- Đối với Trường Đại học Hà Tĩnh: tiếp tục đề nghị thực hiện quy trình để sáp nhập thành trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc thực hiện sáp nhập theo chỉ đạo mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo khi triển khai thực hiện Văn bản số 59-CV/BCĐ3.

- Đối với các trường trung học phổ thông: nghiên cứu các trường không đảm bảo quy định về quy mô số lớp, số học sinh theo quy định hiện hành để thực hiện sắp xếp với các trường trung học cơ sở trên địa bàn4 nhằm đảm bảo thuận lợi cho việc đi lại của người dân, học sinh, vì việc sáp nhập các trường trung học phổ thông với nhau thì khoảng cách xa, khó khăn cho việc đi lại; đồng thời hai cấp học này có thời gian học/tiết dạy tương đồng với nhau.

- Đối với các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở: trước mắt cơ bản giữ nguyên như hiện nay để đảm bảo phục vụ nhu cầu của người dân. Đối với những địa phương có địa bàn điều kiện thuận lợi về kinh tế, giao thông đi lại hoặc đối với các trường không đảm bảo quy mô số lớp, số học sinh theo quy định hiện hành thì nghiên cứu sắp xếp các trường trên cùng địa bàn (cùng cấp hoặc liên cấp) đảm bảo phù hợp, tinh gọn nhưng vẫn đảm bảo đáp ứng được nhu cầu của người dân.

Sắp xếp các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Thực trạng đã sắp xếp:

- Từ năm 2010 đến năm 2015, đã thực hiện hợp nhất, sáp nhập các Trung tâm dạy nghề, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp thành “Trung tâm Dạy nghề - Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên”; đến năm 2016 - 2017 đã thực hiện đổi tên thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên theo Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV; kết quả sau sắp xếp, giảm từ 24 đơn vị xuống còn 12 đơn vị. Từ năm 2017 đến nay, đã thực hiện sắp xếp 04 đơn vị5.

- Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 14 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh gồm: 03 đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh6, 11 đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo7.

Phương án đề xuất:

- Đối với các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên: Trước mắt, giữ nguyên 08 đơn vị8 trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo như hiện nay để cung ứng dịch vụ công theo khu vực liên phường, xã; khi có chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể của Trung ương thì thực hiện chuyển đổi mô hình tổ chức và hoạt động thành trung học nghề tương đương cấp trung học phổ thông.

- Đối với các trường dạy nghề: hiện nay có 05 trường dạy nghề thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó có 04 trường là đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên9 và 01 trường là đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (Trường Cao đẳng Nguyễn Du). Do vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đề xuất giữ nguyên Trường Cao đẳng Nguyễn Du như hiện nay vì trường hoạt động dạy nghề trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, về cơ bản không có tính chất tương đồng với các lĩnh vực đào tạo nghề khác; việc duy trì đơn vị sẽ góp phần đào tạo lao động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa nghệ thuật nói chung và các giá trị văn hóa nghệ thuật của Hà Tĩnh nói riêng (như dân ca, ví dặm). Việc giữ nguyên đơn vị vẫn đảm bảo đúng định hướng của Trung ương.

Sắp xếp các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực Y tế

Thực trạng đã sắp xếp:

- Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW và Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện tổ chức các cơ sở y tế theo hướng toàn diện, liên tục và lồng ghép theo 3 cấp: chăm sóc ban đầu, chăm sóc cấp 2, chăm sóc cấp 3. Theo đó từ năm 2017 đến nay đã thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp y tế đảm bảo phù hợp, đúng quy định, giảm 22 đơn vị.

- Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 24 đơn vị sự nghiệp y tế, trực thuộc Sở Y tế, trong đó có: 06 bệnh viện tuyến tỉnh; 02 bệnh viện khu vực10; 12 Trung tâm Y tế và 04 Trung tâm khác11.

Phương án đề xuất:

- Giữ nguyên 05 bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, 03 Trung tâm12 và 02 bệnh viện đa khoa13; đổi tên Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh thành Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Hà Tĩnh.

- Sáp nhập Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh thành đơn vị trực thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh; định hướng xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh thành bệnh viện đạt cấp chuyên sâu. Bệnh viện Đa khoa tỉnh hiện nay có Khoa Nội A - Lão học thực hiện các nhiệm vụ khám, chữa bệnh lão khoa.

- Thành lập 69 Trạm Y tế, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã trên cơ sở 209 Trạm Y tế hiện nay và tổ chức các điểm trạm đảm bảo phù hợp, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh ban đầu cho người dân.

- Tổ chức lại 12 Trung tâm Y tế trực thuộc Sở Y tế hiện nay theo hướng: chuyển chức năng, nhiệm vụ và nhân sự thuộc lĩnh vực y tế dự phòng, dân số về Trạm Y tế cấp xã sau khi thành lập để đảm bảo tính kịp thời, chủ động giám sát, cảnh báo sớm, khống chế kịp thời dịch bệnh và chủ động tổ chức triển khai các hoạt động phòng bệnh tại địa phương; mặt khác, lĩnh vực y tế dự phòng cấp tỉnh đã có Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện, nếu để các Trung tâm Y tế tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này sẽ chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ. Theo đó giải thể Trung tâm Y tế Hoành Sơn; tổ chức lại 11 Trung tâm Y tế còn lại thành Bệnh viện đa khoa hoạt động trên địa bàn liên phường, xã. Việc tách bạch các nhiệm vụ do ngân sách nhà nước bảo đảm (y tế dự phòng, dân số) và nhiệm vụ do đơn vị tự bảo đảm (khám, chữa bệnh) sẽ góp phần minh bạch tài chính của các đơn vị, hạch toán thuận lợi, tạo điều kiện nâng cao chất lượng, hiệu quả của các lĩnh vực.

Sắp xếp đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ

Thực trạng đã sắp xếp:

Trên địa bàn tỉnh hiện có 02 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, giảm 14 đơn vị so với thời điểm trước khi thực hiện sắp xếp theo Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Phương án đề xuất: Đề xuất giữ nguyên 02 đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ như hiện nay14 vì đã thực hiện sắp xếp theo Kết luận số 121- KL/TW ngày 24/01/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW; đồng thời 02 đơn vị này là đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên (tự chủ 100%).

Sắp xếp đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao, thông tin, truyền thông, môi trường, nông nghiệp

Thực trạng đã sắp xếp:

- Đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông: hiện có 21 đơn vị sự nghiệp văn hóa, thể dục, thể thao và thông tin, trong đó có 20 đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 01 đơn vị trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh15; giảm 17 đơn vị so với trước khi thực hiện sắp xếp theo Nghị quyết số 19-NQ/TW.

- Đối với lĩnh vực nông nghiệp, môi trường: hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 13 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường (01 đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và 12 đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường), giảm 15 đơn vị so với trước khi thực hiện sắp xếp theo Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Phương án đề xuất:

- Đề xuất hợp nhất các đơn vị: Ban Quản lý di tích Nguyễn Du, Ban Quản lý di tích Tổng Bí thư Trần Phú, Ban Quản lý khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập thành lập Ban Quản lý di tích tỉnh Hà Tĩnh, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm thống nhất đầu mối, khắc phục sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quản lý các di tích lớn trên địa bàn tỉnh, góp phần bảo tồn và phát huy tối đa giá trị của các di tích trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

...

Các đơn vị thực hiện sắp xếp đang thực hiện nhiệm vụ quản lý các di tích trọng điểm của tỉnh, hàng năm thu hút hàng vạn du khách đến tham quan, yêu cầu đội ngũ cán bộ, viên chức là các di sản viên, hướng dẫn, thuyết minh viên có trình độ chuyên môn được đào tạo bài bản để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Do đó việc sắp xếp các đơn vị để thành lập Ban Quản lý di tích tỉnh Hà Tĩnh nhằm tạo điều kiện để cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức làm việc tại các đơn vị hiện nay, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý di tích.

- Đối với mô hình tổ chức 01 đơn vị sự nghiệp cung ứng dịch vụ công trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đề xuất như sau: Trước mắt chưa xem xét thành lập mỗi xã, phường 01 đơn vị sự nghiệp cung cấp dịch vụ công cơ bản, thiết yếu cho người dân trên địa bàn như định hướng của Trung ương.

Theo đó giữ nguyên 12 Trung tâm Văn hóa - Truyền thông khu vực; giữ nguyên mô hình Trung tâm Khuyến nông, trong đó có tổ chức các Trạm

Khuyến nông khu vực để cung cấp dịch vụ sự nghiệp về văn hóa, thể thao, thông tin, nông nghiệp, môi trường cho các xã, phường.

Thời gian tới, khi có đủ điều kiện để tổ chức mô hình đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã (mỗi xã 01 đơn vị cung ứng dịch vụ công cơ bản, thiết yếu) sẽ tiếp tục rà soát, nghiên cứu để thành lập mô hình đơn vị sự nghiệp này theo định hướng của Trung ương.

Lý do: Với số lượng biên chế viên chức được giao để thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thuộc các lĩnh vực văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông, môi trường, nông nghiệp hiện nay thì không đủ biên chế để phân bổ cho 69 đơn vị/69 xã, phường khi thành lập (mỗi đơn vị phải có ít nhất 15 biên chế viên chức thì mới đảm bảo tiêu chí thành lập theo quy định, số lượng biên chế cần có là 1.035 biên chế; số biên chế hiện có là 230, còn thiếu 805 biên chế viên chức cần xin nguồn bổ sung của Trung ương).

Trong trường hợp căn cứ vào quy định thành lập đơn vị để cung cấp dịch vụ công cơ bản, thiết yếu thì chưa đủ cơ sở pháp lý16; trường hợp khi thành lập, mỗi đơn vị chỉ có 5-7 viên chức (bao gồm cả lãnh đạo quản lý, hành chính) thì có thể sẽ không đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ (ví dụ, các loại hình thể thao phải có các viên chức đào tạo trọng tài, tổ chức khác nhau và phải có các viên chức chuyên sâu về: quản lý văn hóa, văn nghệ, bảo tàng, thư viện, gia đình, các phòng trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, du lịch, truyền thông chính sách, thể thao học đường, quản lý karaoke, khách sạn…).

Tại thời điểm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, sau khi nghiên cứu tỉnh đã lựa chọn hình thức tổ chức đơn vị sự nghiệp cung cấp các dịch vụ công này theo khu vực liên xã, phường trực thuộc sở, ngành để tránh tình trạng khó xác định rõ ràng trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp đối với việc cung cấp dịch vụ cho từng xã, nhất là tại xã mà không có thẩm quyền quản lý trực tiếp trong trường hợp tổ chức đơn vị trực thuộc một xã mà cung ứng dịch vụ cho nhiều xã.

Theo đó, hiện nay đã hình thành các đơn vị, hoặc tổ chức thuộc đơn vị trực thuộc các sở quản lý ngành, lĩnh vực đảm bảo thực hiện cung cấp các dịch vụ sự nghiệp khu vực liên xã, phường17. Cơ sở để đánh giá kết quả, hiệu quả đối với việc cung ứng dịch vụ công trên địa bàn các xã, phường của các đơn vị chưa thực sự đầy đủ do mới đi vào hoạt động, thể chế, cơ chế hoạt động có nhiều thay đổi...

Việc thành lập tại mỗi xã, phường 01 đơn vị theo định hướng này sẽ làm tăng số lượng đơn vị sự nghiệp; tăng đội ngũ lãnh đạo, quản lý; tăng biên chế hành chính trong khi biên chế chuyên môn, nghiệp vụ thiếu. Điều này không đảm bảo chủ trương tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, tiết kiệm ngân sách hiện nay.

Một số địa phương có quy mô nhỏ (tại các xã không thực hiện sắp xếp), nhu cầu sử dụng dịch vụ công không cao, việc thành lập riêng một đơn vị sự nghiệp dẫn đến lãng phí nguồn lực.

Sắp xếp các Ban Quản lý dự án

Thực trạng đã sắp xếp:

- Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, đã thực hiện sắp xếp các 26 Ban quản lý dự án trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, trực thuộc các sở, ban, ngành thành 04 Ban quản lý dự án trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, giảm 22 ban.

- Thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp, đã thực hiện giải thể 12 Ban quản lý dự án cấp huyện, theo đó đã tổ chức lại 04 Ban quản lý dự án cấp tỉnh để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án trên địa bàn toàn tỉnh.

Phương án đề xuất:

- Đối với các Ban Quản lý dự án trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh: để vừa đảm bảo đúng định hướng của Trung ương; vừa đáp ứng yêu cầu khối lượng công việc lớn khi tổ chức mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, đề xuất tổ chức lại 04 Ban Quản lý dự án trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thành 03 Ban Quản lý dự án trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đề xuất chưa xem xét thành lập ban quản lý dự án cấp xã.

Lý do: Việc thành lập tại mỗi xã, phường 01 Ban quản lý dự án làm tăng số lượng đơn vị sự nghiệp. Từ đó tăng số lượng biên chế; tăng đội ngũ lãnh đạo, quản lý. Điều này không đảm bảo chủ trương tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế hiện nay.

Mặt khác, tuy viên chức làm việc tại các Ban quản lý dự án là viên chức tự chủ, nhưng việc thực hiện các chế độ, chính sách, nhất là chế độ, chính sách trong trường hợp giải thể, hợp nhất, sáp nhập vẫn phải được đảm bảo theo quy định của pháp luật quản lý viên chức.

Quy mô, tính chất các dự án trên địa bàn các xã, phường thường không lớn; theo đó, chi phí quản lý dự án không nhiều, không đủ kinh phí tự chủ để đảm bảo cho tổ chức và hoạt động của đơn vị.

Theo các quy định hiện hành thì thẩm quyền thành lập và tổ chức hoạt động của Ban Quản lý dự án chuyên ngành, Ban Quản lý dự án khu vực do người đứng đầu cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

Trong trường hợp không áp dụng hình thức quản lý dự án theo quy định này, người quyết định đầu tư quyết định áp dụng một trong các hình thức: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án hoặc chủ đầu tư tổ chức thực hiện quản lý dự án hoặc thuê tư vấn quản lý dự án.

Do đó, trường hợp không thành lập các ban quản lý dự án cấp xã thì còn có 03 hình thức quản lý dự án khác để lựa chọn thực hiện.

Hệ thống thể chế quy định về quản lý dự án tại cấp xã hiện nay chưa được hoàn thiện (phân cấp quản lý, khai thác, bảo trì công trình hạ tầng kỹ thuật; quyết định đầu tư các dự án...).

Sắp xếp các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác

Thực trạng đã sắp xếp:

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có 26 đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác, trong đó có 05 đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 17 đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành và 04 đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã19, giảm 19 đơn vị so với trước thời điểm thực hiện Nghị quyết số 19- NQ/TW.

Phương án đề xuất:

- Đề xuất thực hiện sáp nhập Ban Quản lý khu vực mỏ sắt Thạch Khê vào Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương).

Nội dung này, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã trình xin chủ trương của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 2994/SNV-XDCQ&TCBC ngày 13/5/2025; đến nay, Thủ tướng Chính phủ chưa có ý kiến.

Tuy vậy, theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025 thì Ủy ban nhân dân tỉnh có thẩm quyền “quyết định thành lập, tổ chức lại, thay đổi tên gọi, giải thể, quy định tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp mình theo quy định của pháp luật”.

Do vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đề xuất thực hiện phương án này.

- Đối với đơn vị sự nghiệp thuộc các Sở (không bao gồm y tế, giáo dục): hiện nay có 49 đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành, trong đó có 10 đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên (tự chủ 100%)20 và 39 đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm21.

Theo định hướng của Ban Chỉ đạo Chính phủ thì có 14 đơn vị không thuộc diện sắp xếp (10 đơn vị tự chủ 100% và 04 đơn vị thuộc Sở Tài chính, Sở Công Thương, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh - do mỗi sở chỉ có 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc).

Như vậy còn 23 đơn vị sự nghiệp thuộc diện nghiên cứu, sắp xếp. Cụ thể: Sở Nông nghiệp và Môi trường có 09 đơn vị; Sở Nội vụ có 02 đơn vị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 08 đơn vị, Sở Tư pháp có 04 đơn vị.

Đối với các đơn vị này, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo rà soát các căn cứ pháp lý có liên quan, nhất là quy định pháp luật chuyên ngành đối với từng lĩnh vực để nghiên cứu, xây dựng phương án thực hiện sắp xếp đảm bảo đúng quy định./.

Nguồn tin: Báo Chính Phủ