Hà Tĩnh: Khẩn trương gia cố khu du lịch ven biển bị sóng đánh sập

Sạt lở ăn sâu vào đất của người dân từ 5-7m tại Hà Tĩnh. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)





Cơn bão số 10 vừa qua đã khiến hàng chục căn biệt thự nằm sát biển tại khu du lịch Hoa Tiên Xuân Thành, xã Xuân Thành, tỉnh Hà Tĩnh, bị đổ sập, hư hỏng nặng nề.

Ngay sau bão, chủ đầu tư cùng cư dân đã huy động nhân lực, máy móc để đắp kè cát tạm, gia cố móng, khắc phục bước đầu nhằm đảm bảo an toàn.

Bão số 10 đổ bộ vào Hà Tĩnh với cường độ mạnh, sóng lớn đúng thời điểm triều cường dâng cao, khiến khu vực bờ biển tại Khu du lịch Hoa Tiên Xuân Thành bị sạt lở nghiêm trọng.

Hàng loạt căn biệt thự ven biển bị hở hàm ếch, sụt móng, trong đó có 6 căn đổ sập hoàn toàn, 14 căn khác hư hỏng nặng.

Ông Trần Văn Bảo, cư dân đến từ Hà Nội, cho biết căn biệt thự của ông nằm ngay sát biển nhưng may mắn chưa bị ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, để phòng tránh nguy cơ sập, ông đang cùng các hộ dân khác chủ động gia cố phần móng.

“Phương án tạm thời trước mắt là kè, đổ cát và gia cố móng. Đa số các căn biệt thự bên cạnh đều hở hàm ếch, may mắn căn của tôi chưa sập, nhưng tôi rất lo lắng,” ông Bảo chia sẻ.

Không giấu được lo lắng, bà Phan Thị Thảo Lam (tỉnh Nghệ An) mong muốn chủ đầu tư sớm triển khai hệ thống bờ kè kiên cố để được yên tâm sinh sống, sản xuất và kinh doanh lâu dài.

Những ngày qua, Công ty cổ phần Hồng Lam Xuân Thành - đơn vị chủ đầu tư dự án đã thuê hàng trăm lao động cùng máy móc để đắp bờ kè tạm và gia cố bằng hàng nghìn bao tải cát phía trước các căn biệt thự hư hỏng, nhằm ngăn sóng xâm thực.

Ông Trần Văn Cử, Trưởng Ban Quản lý dự án (Công ty cổ phần Hồng Lam Xuân Thành), cho biết: “Chúng tôi đã khẩn trương làm bờ kè tạm trong thời gian chờ xây dựng bờ kè mới kiên cố hơn. Chủ đầu tư cũng đã tổ chức họp với cư dân để chia sẻ thiệt hại và cùng nhau tìm giải pháp khắc phục sớm nhất”.

Theo ông Võ Hoàng Hiệp, Phó Phòng Quản lý nhà, Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh, ngành chức năng đang phối hợp kiểm tra, đánh giá mức độ, nguyên nhân dẫn đến thiệt hại. Đồng thời hướng dẫn chủ đầu tư và cư dân triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn lâu dài cho khu du lịch ven biển. Tiếp đó, sau khi có báo cáo của chủ đầu tư thì Sở sẽ căn cứ các quy định pháp luật để có phương án xử lý tiếp theo.

Dự án Khu nghỉ dưỡng Hoa Tiên ở Khu du lịch Xuân Thành được xây dựng sát biển với hơn 300 căn biệt thự cao cấp, đi vào hoạt động từ năm 2019.

Những công trình biệt thự này thuộc dạng nhà ở thương mại, được đầu tư xây dựng để bán, cho thuê mua, cho thuê theo cơ chế thị trường. Giá trị mỗi căn biệt thự dao động từ 5 tỷ đồng đến hơn 20 tỷ đồng/.

