10 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất cho Hà Tĩnh trong 9 tháng năm 2025

Cơ quan Thuế Hà Tĩnh



Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn – Hà Tĩnh tiếp tục là đơn vị dẫn đầu bảng xếp hạng với số thuế nộp gần 544 tỷ đồng. Đây là năm thứ ba liên tiếp doanh nghiệp này giữ vị trí số một về mức đóng góp ngân sách. Theo đánh giá của Thuế tỉnh Hà Tĩnh, đây là một trong những doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, thị trường tiêu thụ rộng và hiệu quả quản trị cao, giúp duy trì nguồn thu bền vững cho địa phương. Đứng thứ hai là Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh với hơn 348 tỷ đồng, tiếp theo là Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh với hơn 290 tỷ đồng.

Trong số 10 đơn vị có doanh số nộp thuế cao nhất, đứng đầu là Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn – Hà Tĩnh (544 tỷ đồng), Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (hơn 348 tỷ đồng), Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh (hơn 290 tỷ đồng)...

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (hơn 205 tỷ đồng), Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam Hà Tĩnh (gần 190 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Phúc Lộc Ninh – chi nhánh Hà Tĩnh (hơn 134 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm – chi nhánh Hà Tĩnh (hơn 129 tỷ đồng), Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh (hơn 78 tỷ đồng), Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II (hơn 58 tỷ đồng) và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh (hơn 43 tỷ đồng).

Theo đại diện Thuế tỉnh Hà Tĩnh, nhóm doanh nghiệp trên không chỉ hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế mà còn thể hiện tinh thần hợp tác và ý thức tuân thủ chính sách tài chính – thuế của Nhà nước. Sự đóng góp ổn định của các doanh nghiệp lớn là nhân tố quan trọng giúp ngân sách Hà Tĩnh duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho chi đầu tư phát triển, đảm bảo an sinh xã hội và các nhiệm vụ chi khác của địa phương.

...

Cũng trong 9 tháng đầu năm, Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ nhằm hỗ trợ người nộp thuế, trong đó tập trung vào cải cách thủ tục hành chính, mở rộng hình thức nộp thuế điện tử, triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin mới, đồng thời tăng cường đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp để tháo gỡ vướng mắc trong quá trình kê khai và thực hiện nghĩa vụ tài chính. Đại diện Thuế tỉnh cho biết thêm, việc công bố danh sách 10 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất hằng năm là hình thức ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp. Đây cũng là dịp để khuyến khích các đơn vị sản xuất kinh doanh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm xã hội, đóng góp cho sự phát triển bền vững của địa phương.

Các doanh nghiệp tiêu biểu sẽ được tôn vinh nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, thông qua chương trình gặp gỡ, tri ân và phổ biến chính sách thuế do Thuế tỉnh Hà Tĩnh chủ trì. Theo định hướng của Thuế tỉnh Hà Tĩnh, thời gian tới, cơ quan này sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả.

Song song với đó là tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai, hoàn thuế, đảm bảo công bằng trong thực thi nghĩa vụ thuế, ngăn ngừa thất thu ngân sách và góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh. Với sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan Thuế kỳ vọng nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Hà Tĩnh sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định trong quý IV năm 2025, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tiếp theo.

Tác giả: Thiên Anh

Nguồn tin: vneconomy.vn