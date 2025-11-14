Cháy trường mầm non ở Lào Cai, nghi có nạn nhân tử vong

Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp cận hiện trường, khống chế ngọn lửa. Khoảng 30 phút sau, đám cháy được khống chế, lực lượng công an phong tỏa hiện trường để làm rõ sự việc.

Đến 23h đêm 13/11, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc

...

Người dân sống gần khu vực này cho biết, khoảng thời gian gần 20 giờ họ phát hiện mùi khét từ hướng khu vực Trường mầm non Bạch Hà, khi chạy ra kiểm tra thì phát hiện vụ cháy xảy ra tại tầng 2 của trường học này.

Về thông tin cho rằng có một phụ nữ đã tử vong trong vụ cháy, lãnh đạo xã Thác Bà cho biết cơ quan chức năng đang làm rõ, chưa thể thông tin thêm.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV