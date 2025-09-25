Nội dung này nằm trong dự thảo hướng dẫn sắp xếp, tổ chức các trường mầm non, phổ thông phù hợp với chính quyền hai cấp, được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) gửi lấy ý kiến Bộ Tư pháp, Nội vụ, Tài chính cùng các tỉnh, thành.

Bộ GD-ĐT đề xuất sáp nhập các trường mầm non, tiểu học quy mô nhỏ, dưới chuẩn



Theo đó, Bộ GD-ĐT đề nghị các địa phương rà soát mạng lưới trường mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên theo các tiêu chí: Số lượng, quy mô lớp học, cán bộ, giáo viên, nhân viên; đồng thời đánh giá lại cơ sở vật chất.

Từ kết quả này, tỉnh, thành xây dựng phương án sắp xếp gồm sáp nhập, hợp nhất, giải thể hoặc thành lập mới. Mục tiêu là tránh lãng phí nguồn lực, đồng thời bảo đảm chất lượng giáo dục.

Bộ GD-ĐT đề xuất ưu tiên mô hình trường liên cấp tiểu học và THCS tại các khu vực ít dân hoặc điều kiện đi lại khó khăn; xem xét sáp nhập các trường mầm non, tiểu học có quy mô nhỏ, dưới chuẩn trong cùng xã, phường.

Bộ lưu ý việc sắp xếp trường, lớp đảm bảo các nguyên tắc sau.

Không làm mất cơ hội tiếp cận giáo dục của học sinh, bảo đảm an toàn cho các em trong quá trình đến trường; không sáp nhập nếu trường ở quá xa nơi ở hoặc điều kiện giao thông không phù hợp.

Chỉ sắp xếp các trường trong cùng xã, phường; ưu tiên giữ lại điểm trường có điều kiện thuận lợi; giải thể điểm trường lẻ, không đạt chuẩn hoặc hoạt động kém hiệu quả.

Không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông, hoặc trường phổ thông với trung tâm giáo dục thường xuyên.

Bảo đảm mỗi xã, phường có ít nhất một trường ở mỗi cấp: Mầm non, tiểu học, THCS.

Có lộ trình rõ ràng, lấy ý kiến và nhận được sự đồng thuận của các bên liên quan, nhằm hạn chế tối đa sự xáo trộn trong dạy và học.

Các địa phương cần ưu tiên ngân sách để cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị dạy học ở các điểm trường chính trước khi tiếp nhận học sinh từ điểm trường lẻ; bố trí giáo viên phù hợp, đảm bảo điều kiện làm việc cho thầy cô sau sắp xếp.

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu việc xây dựng phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục cần căn cứ kết quả rà soát, xây dựng phương án, đề án sắp xếp (sáp nhập, hợp nhất, giải thể hoặc thành lập mới) cơ sở giáo dục một cách hợp lý, hiệu quả, không gây lãng phí nguồn lực.

Đề án, phương án sắp xếp của địa phương cần nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ, thời hạn, nguồn lực, lộ trình và phân công trách nhiệm cụ thể đối với tập thể, cá nhân phụ trách.

Bộ GD-ĐT nhấn mạnh đến việc ưu tiên các mô hình trường liên cấp tiểu học và THCS tại các khu vực dân cư thưa thớt hoặc nơi có điều kiện đi lại khó khăn. Đồng thời, xem xét sáp nhập các trường mầm non, sáp nhập các trường tiểu học có quy mô nhỏ, dưới chuẩn trong cùng xã theo lộ trình phù hợp.

Giữ lại các trường, điểm trường có điều kiện thuận lợi (cơ sở vật chất, giao thông, dân cư), giải thể các điểm trường lẻ không đạt chuẩn, hoạt động kém hiệu quả; dồn dịch trẻ em, học sinh, học viên về điểm trường chính có cơ sở vật chất đạt chuẩn.

Tổ chức lại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đảm bảo phù hợp với nhu cầu học tập suốt đời và mô hình quản lý của cấp tỉnh và cấp xã.

