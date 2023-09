Cháy tiệc cưới kinh hoàng, hơn 100 người thiệt mạng

Your browser does not support the video tag.

Cháy tiệc cưới kinh hoàng khiến hơn 100 người thiệt mạng ở Iraq.

RT dẫn thông báo của chính quyền địa phương thành phố Nineveh, miền bắc Iraq cho biết, vụ hỏa hoạn trong một đám cưới ở quận Hamdaniya hôm 27/9 làm hơn 250 người thương vong, trong đó hơn 100 người thiệt mạng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do pháo hoa được sử dụng trong đám cưới.

Reuters dẫn lời Phó Thống đốc khu vực Hasan al-Allaq cho biết, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy ít nhất 113 người.

Các quan chức phòng vệ dân sự trả lời phỏng vấn truyền thông địa phương cho biết, ngọn lửa bắt đầu bùng lên khi pháo hoa được đốt trong đám cưới, lửa bắt đầu lan rộng vào nhấm chìm cả tòa nhà. Việc tòa nhà sử dụng các vật liệu dễ cháy càng khiến ngọn lửa lan nhanh.

Ngay sau ngọn lửa bùng lên lực lượng chữa cháy địa phương và nhiều cơ quan cứu hộ khác đã đến hiện trường nhằm khống chế đám cháy cũng như giải cứu các nạn nhân.

Đoạn video do một nhân chứng cho thấy lính cứu hỏa trèo qua đống đổ nát cháy đen của tòa nhà để tìm kiếm những người sống sót.



Ngọn lửa bùng lên trong vụ cháy đám cưới ở thành phố Nineveh, Iraq, hôm 27/9.

Một đoạn video ngắn khác đang lan truyền trên mạng xã hội cũng ghi lại khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên làn các mảng trần nhà rơi xuống hội trường. Nhiều người người có mặt nhanh chóng bỏ chạy. Đứng gần đám cháy có cả cô dâu chủ rể của bữa tiệc.

Thủ tướng Iraq Muhammad Shia al-Sudani phát biểu về vụ cháy cho biết đã chỉ đạo Bộ Nội vụ và Bộ Y tế nước này huy động mọi nguồn lực cứu trợ các nạn nhân. Ông cũng nói thêm rằng sẽ tiếp tục làm việc với Thống đốc Nineveh nhằm khắc phục hậu quả do đám cháy gây ra.

Tác giả: TRÀ KHÁNH

Nguồn tin: Báo VTC News