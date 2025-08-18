Cha đổ bệnh 'bỏ đi' theo 'thế giới của mẹ', 2 chị em mồ côi cần bàn tay che chở

Bố mẹ lần lượt qua đời để lại nỗi đau, sự mất mát và những ước mơ dang dở của 2 chị em đang tuổi đến trường.

Vùng núi xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) những ngày này dường như trầm lặng hơn. Trong căn nhà cấp 4 đơn sơ ở thôn Thắng Lợi, tiếng trò chuyện của trẻ thơ đã nhường chỗ cho tiếng thở dài và những giọt nước mắt âm thầm rơi.

Hai chị em Nguyễn Như Quỳnh (SN 2008) và Nguyễn Thị Hoài Thương (SN 2011) vừa mất đi chỗ dựa duy nhất là người cha tần tảo, để lại các em bơ vơ bên bà nội đã ngoài 90 tuổi, bệnh tật triền miên.

Cuộc sống của 2 chị em Quỳnh và Thương bên bà nội già yếu quá đỗi khó khăn khi mất đi chỗ dựa còn lại của gia đình.

Cách đây hơn 14 năm, khi Hoài Thương vừa cất tiếng khóc chào đời chưa đầy tháng, mẹ em đột ngột qua đời, để lại con thơ và người mẹ già cho anh Nguyễn Văn Hạnh là người cha, người con gồng gánh chăm sóc. Hơn một thập kỷ, anh Hạnh rong ruổi khắp nơi làm thuê: phu keo, phụ hồ, ai thuê gì làm nấy, miễn có tiền lo cho mẹ già và hai con gái được tới trường.

Thế nhưng, số phận nghiệt ngã không cho anh trọn vẹn ước nguyện. Cách đây vài tháng, những cơn đau âm ỉ tưởng chỉ do lao lực hóa ra là ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Thời gian điều trị ngắn ngủi không đủ để níu anh ở lại. Anh ra đi, để lại hai đứa con đang tuổi ăn học và người mẹ tuổi đã gần đất xa trời.

Người mẹ già đã ngoài 90 không chịu được cú sốc mất con, thương các cháu còn học hành dang dở nên thường xuyên ngất xỉu.

Giờ đây, gánh nặng mưu sinh và nỗi trống trải đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của Như Quỳnh vừa bước vào lớp 12 Trung tâm GDNN – GDTX Vũ Quang. Nhìn bà nội lưng còng và em gái đang tuổi lớn, Quỳnh đã tính bỏ học đi làm công nhân để nuôi gia đình.

Nhưng rồi, con đường ấy cũng mịt mờ: “Chưa học hết lớp 12, em cũng không biết đi làm ở đâu. Trong Nam thì sợ không đủ tiền ăn ở, còn ở đây miền núi thì ít người thuê…”, Quỳnh rưng rưng nói, ánh mắt vẫn le lói mong ước được tiếp tục đến trường.

Chị em Như chăm sóc con bò, tài sản đáng giá nhất của gia đình với hy vọng có thêm kinh phí cho năm học mới.

Hoài Thương - cô học trò lớp 8 (Trường THCS Phan Đình Phùng) chẳng dám nghĩ xa. Tài sản quý giá nhất của hai chị em giờ chỉ là con bò được chăm chút từng ngày, với hy vọng khi nó sinh bê, sẽ có chút tiền lo cho năm học mới.

Dù sống trong nghịch cảnh nhưng ước mơ tới trường luôn cháy bỏng đối với chị em Quỳnh, Thương.

Đến thăm chị em Như Quỳnh, chị Nguyễn Thị Mơ (người hàng xóm) nghẹn ngào: “Từ trước, hoàn cảnh nhà anh Hạnh vốn đã khổ. Giờ anh mất, mẹ già, con thơ bơ vơ. Ở đây ai cũng thương, nhưng cuộc sống vùng núi còn khó, chỉ biết động viên bà cháu thôi…”.

Nghĩ về những ngày sắp tới, ánh mắt Hoài Thương nhìn xuống buồn bã, em đang lo chị phải nghĩ học giữa chừng, bà nội ốm yếu không biết cầm cự được bao lâu.

Nỗi mất mát quá lớn, con đường học tập của hai đứa trẻ đang đứng trước nguy cơ dang dở. Các em cần lắm một bàn tay nâng đỡ, để vẫn được cắp sách đến trường, nuôi dưỡng ước mơ, thay cha mẹ chăm lo cho bà nội trong quãng đời còn lại.

