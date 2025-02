Cháy hộp đêm tại Phnom Penh, ít nhất 4 người chết

Hiện trường vụ cháy tại hộp đêm ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia - Ảnh: CEN

Theo trang tin nhanh Campuchia (CEN), lúc 10h30 ngày 5-2 (theo giờ địa phương), một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại Midnight Premier Club, đường 50 Meter, làng Prakar, Prey Sar Sangkat, quận Dangkor, thủ đô Phnom Penh.

Hỏa hoạn đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 6 người bị thương.

Video cháy hộp đêm tại Phnom Penh, đang xác minh danh tính 10 người thương vong - Nguồn: CEN - CNM

Nguyên nhân gây cháy nổ ban đầu được xác định là do một thợ hàn gây chập điện. Ngọn lửa đã thiêu rụi hộp đêm có diện tích 35m x 40m, làm hư hỏng 5 xe máy và thiêu rụi hoàn toàn trang thiết bị của nơi này.

Đội thông tin và phản ứng nhanh của Sở Cảnh sát Phnom Penh cho biết đến 13h30 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn nhờ 20 xe chữa cháy của Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và 40 xe chở nước.

Bên cạnh đó, cảnh sát còn huy động xe chữa cháy từ Bộ Nội vụ, Cảnh sát quân sự Phnom Penh, các lữ đoàn quân sự cũng như các khu công nghiệp lân cận.

Hiện chưa có thông báo chính thức về thông tin của các nạn nhân cũng như số lượng người dân bị thương trong vụ việc. Lực lượng cảnh sát tại Phnom Penh vẫn đang tiếp tục hỗ trợ người bị ảnh hưởng sau vụ cháy.

Phía cảnh sát xử lý hiện trường sau khi đám cháy được dập tắt tại hộp đêm Midnight Premier Club - Ảnh: CEN







