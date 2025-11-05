Chân dung 'ông lớn' Sài Gòn đứng sau dự án 550 tỷ đồng ở Hà Tĩnh

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - Trần Báu Hà vừa có ý kiến chỉ đạo, giao các sở, ngành liên quan và UBND xã Tiên Điền phối hợp với chủ đầu tư triển khai dự án Khu đô thị mới Xuân Thành giai đoạn 1 theo đúng tiến độ được phê duyệt.

Theo chỉ đạo, các cơ quan địa phương có trách nhiệm hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất và cho thuê đất theo quy định, đồng thời hoàn thiện các thủ tục về môi trường và hồ sơ pháp lý cần thiết. Sở Tài chính được giao rà soát hồ sơ đăng ký khởi công của doanh nghiệp, phối hợp Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo thời hạn quy định.

Trước đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh nhận được văn bản đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Harumi đăng ký khởi công dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Được biết, Dự án Khu đô thị mới Xuân Thành giai đoạn 1 có quy mô hơn 45ha, thuộc tổng thể quy hoạch hơn 116ha trải dài trên địa bàn xã Xuân Thành và xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân. Tổng mức đầu tư dự kiến gần 550 tỷ đồng, trong đó phần dành cho bồi thường giải phóng mặt bằng chiếm hơn 125 tỷ. Dự án bao gồm hạ tầng khu dân cư, công trình đào tạo nghề, công trình đa chức năng và các phân khu đất ở. Dự kiến có hơn 1.000 lô đất được bố trí để người dân tự xây dựng theo quy hoạch sau khi hoàn thiện hạ tầng. Thời gian thực hiện dự kiến 60 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

Đầu năm 2021, dự án được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh thông báo danh mục dự án lựa chọn chủ đầu tư thông qua hình thức đấu thầu. Qua đó, Công ty CP Đầu tư phát triển Harumi là nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện dự án và trở thành chủ đầu tư dự án

“Chân dung” Harumi và vai trò của SCTI Group

Trên hồ sơ pháp lý, Công ty CP Đầu tư phát triển Harumi được thành lập tại Hà Tĩnh cuối năm 2019 có địa chỉ đăng ký đóng tại xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh với vốn điều lệ thời điểm ban đầu ở mức 25 tỷ đồng, sau đó tăng lên khoảng 120 tỷ đồng để triển khai dự án. Người đại diện theo pháp luật là ông Đỗ Quang Nam. Ngành nghề đăng ký gồm kinh doanh bất động sản và đào tạo nhân lực.

Tuy nhiên, hồ sơ doanh nghiệp cho thấy Harumi có mối liên kết chặt chẽ với Công ty Cổ phần Địa ốc xây dựng và đầu tư Sài Gòn (SCTI Group) khi đơn vị này nắm giữ 85% vốn ngay từ thời điểm thành lập. Điều này cho thấy Harumi là công ty thành viên của SCTI và được thiết lập để triển khai các dự án tại khu vực Hà Tĩnh.

SCTI Group thành lập năm 2009, trụ sở tại TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, văn phòng cho thuê, căn hộ dịch vụ, năng lượng mặt trời và đào tạo nhân lực. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc hiện là ông Nhan Ngọc Lê. Đáng chú ý, ông Đỗ Quang Nam – đại diện pháp luật của Harumi – đồng thời giữ vị trí Phó Tổng giám đốc SCTI Group, thể hiện sự kết nối mạnh về nhân sự điều hành giữa hai pháp nhân.

Bên cạnh dự án Xuân Thành, SCTI hiện đang triển khai hoặc tham gia một số dự án khác. Tại TP.Hồ Chí Minh, doanh nghiệp đã phát triển dự án Shintoshi Kaze tại huyện Củ Chi với quy mô hơn 80 sản phẩm đất nền nhà phố. Dự án này tập trung vào mô hình phân lô và phát triển hạ tầng khu dân cư ở khu vực ven đô TP.Hồ Chí Minh.

Ngoài mảng bất động sản, SCTI còn xuất hiện trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Doanh nghiệp đã phối hợp triển khai mô hình thử nghiệm điện mặt trời trên biển tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, nhằm đánh giá khả năng phát triển các dự án quy mô lớn sau đó. Bên cạnh đó, SCTI tham gia hoạt động đào tạo nhân lực, đặc biệt hướng đến cung ứng nguồn nhân lực cho thị trường lao động nước ngoài.

Việc SCTI sở hữu phần lớn vốn điều lệ tại Harumi, cùng sự xuất hiện của nhân sự chủ chốt từ SCTI tại pháp nhân triển khai dự án ở Hà Tĩnh, thể hiện rõ mô hình mở rộng thông qua công ty thành viên và chiến lược tham gia phát triển bất động sản tại các địa phương ngoài TP.Hồ CHí Minh.

