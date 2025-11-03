Thanh tra Hà Tĩnh thu hồi cho ngân sách hơn 33 tỷ đồng trong 9 tháng

Khách sạn Cẩm Xuyên - đối tượng thanh tra. Ảnh: LHC

Kết quả đáng ghi nhận

Theo Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị đã thực hiện trong kỳ 96 cuộc thanh tra (số cuộc triển khai từ các kỳ trước chuyển sang: 31 cuộc). Trong đó có 78 cuộc theo kế hoạch, 18 cuộc đột xuất.

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành kết luận 87 cuộc (3 cuộc chậm ban hành kết luận thanh tra) tại 498 đơn vị được thanh tra, kiểm tra.

Qua đó đã phát hiện những vi phạm chủ yếu là chi sai chế độ chính sách, kinh phí hết nhiệm vụ chi nhưng chưa hoàn trả ngân sách, truy thu thuế; phê duyệt dự toán, công tác nghiệm thu chưa chính xác, áp dụng đơn giá dự toán chưa phù hợp và thi công chưa đúng với hồ sơ thiết kế thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng; công tác quản lý, sử dụng đất rừng… với tổng số tiền sai phạm là 66.267 triệu đồng.

Từ đó, Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 33.412 triệu đồng và xử lý khác về kinh tế 32.855 triệu đồng; kiến nghị kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của 591 cá nhân và 203 tổ chức. Ngoài ra, Thanh tra tỉnh có chuyển thông tin sang Công an tỉnh 2 vụ, 2 đối tượng theo Kết luận thanh tra số 38/KL-UBND ngày 24/1/2025 tại Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê Hà Tĩnh và số 39/KL-UBND ngày 24/1/2025 tại Công ty TNHH MTV cao su Hà Tĩnh.

Trong kỳ báo cáo, bên cạnh nhiệm vụ thanh tra theo kế hoạch, Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện 12 cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Qua thanh tra đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần hạn chế các hành vi tiêu cực, tham nhũng, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội và việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Công tác thanh tra chuyên đề được Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh hết sức quan tâm, chú trọng thực hiện. Trong kỳ báo cáo, Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh thực hiện 4 cuộc thanh tra chuyên đề, trong đó: 1 đoàn thanh tra chuyên đề chấp hành pháp luật trong thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo đối với 7 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã ban hành kết luận thanh tra.

...

Công tác theo dõi, đôn đốc, xử lý sau thanh tra được Thanh tra tỉnh thường xuyên quan tâm, triển khai thực hiện quyết liệt; ban hành nhiều văn bản đôn đốc và mời đối tượng đến làm việc trực tiếp; qua đó, các kết luận, kiến nghị xử lý sau thanh tra cơ bản được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Thông qua công tác đôn đốc, mời làm việc sau thanh tra, 9 tháng đầu năm 2025, Thanh tra tỉnh đã thu được số tiền 2.204 triệu đồng của 52 đơn vị.

Thanh tra Dự án Trang trại sản xuất nông nghiệp tổng hợp tại xã Việt Tiến huyện Thạch Hà. Ảnh: TTr



Phân tích thành tích và những mặt hạn chế

Có được kết quả đó là nhờ Thanh tra tỉnh thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự hướng dẫn chuyên môn của Thanh tra Chính phủ, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương; gắn việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh thường xuyên quan tâm, chú trọng công tác theo dõi, đôn đốc, xử lý sau thanh tra; triển khai thực hiện quyết liệt các kết luận, kiến nghị xử lý sau thanh tra đảm bảo kịp thời, đạt hiệu quả cao.

Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại. Ngoài thanh tra theo kế hoạch thì Thanh tra tỉnh thường xuyên được UBND tỉnh giao chủ trì thực hiện các đoàn thanh tra, tổ công tác đột xuất trong khi đó biên chế 6 tháng đầu năm 2025 của thanh tra tỉnh còn hạn chế (39 cán bộ, công chức); vì vậy, vẫn còn tình trạng một số cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra 2024 phải kéo dài sang năm 2025.

Ngoài ra, trong kỳ báo cáo có hoạt động thanh tra đột xuất, kiểm tra chuyên ngành của Thanh tra các sở, ngành và cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra chuyên ngành (Thuế, Ngân hàng Nhà nước, Bảo hiểm Xã hội, Hải quan, Kho bạc Nhà nước); tuy nhiên, sự phối hợp giữa các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra chuyên ngành chưa tốt dẫn đến việc trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Cụ thể, việc xử lý chồng chéo, trùng lặp các cuộc thanh tra mặc dù đã được xử lý ngay từ khâu xây dựng Kế hoạch thanh tra, tuy vậy vẫn còn tồn tại trường hợp có doanh nghiệp bị thanh, kiểm tra nhiều hơn 1 lần/năm.

Có thể nói, tình trạng kéo dài thời gian một số cuộc thanh tra vẫn chưa được khắc phục triệt để, nhất là ở khâu xử lý ban hành kết luận thanh tra đối với các cuộc thanh tra giải quyết vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài. Việc phát hiện, kiến nghị xử lý kết quả thanh tra chưa toàn diện, còn nặng về kinh tế, việc phát hiện kiến nghị sửa đổi cơ chế quản lý, xử phạt vi phạm hành chính, chuyển xử lý trách nhiệm hình sự còn hạn chế.

Để giải quyết các tồn tại, thanh tra tỉnh kiến nghị cần tổ chức thực hiện tốt chương trình, kế hoạch của tỉnh năm 2025. Phương hướng chủ đạo là tổ chức thực hiện tốt kế hoạch thanh tra được duyệt và phải đáp ứng kịp thời các yêu cầu, nhiệm vụ đột xuất được Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao. Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt việc xử lý kết quả thanh tra, kết luận thanh tra nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động thanh tra.

Tác giả: Lê Hữu Chính

Nguồn tin: Báo Thanh Tra