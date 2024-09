Chân dung Long "tròn" - em trai trùm giang hồ Hải 'Bánh' vừa bị bắt trong chuyên án ma tuý tại Thanh Hoá

Ngày 25/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá thành công chuyên án “Tàng trữ, mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” có tính chất phức tạp, hoạt động liên tỉnh do Đỗ Hoàng Hiệp (tức Hiệp máu, SN 1989, thường trú tại Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội; hiện đang ở tại số nhà 71, Trịnh Khả, phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa) cầm đầu. Hiệp "máu" là đối tượng hình sự cộm cán đã có 1 tiền án về tội "Giết người".

Đỗ Hoàng Hiệp (x) và các đối tượng trong đường dây tàng trữ, mua bán, vận chuyển, tổ chức trái phép chất ma túy bị bắt giữ.



Ngoài Hiệp "máu", CQĐT cũng đã bắt giữ 7 đối tượng liên quan đến đường dây, gồm: Lê Quang Hoàn (tức Hoàn gấu, SN 1993, trú tại TP.Thanh Hóa) - là đối tượng cộm cán chuyên hoạt động cho vay, bảo kê, đòi nợ; Phạm Bá Đại (SN 1994, trú tại huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội); Phạm Thị Yến (SN 1998, ở phường Ngọc Trạo, TP.Thanh Hóa; Nguyễn Thị Lan Hương (tức Hương Mạch, SN 1986 trú tại phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa); Đặng Mỹ Vân (SN 1995, trú tại Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) và Nguyễn Anh Duy (SN 1996, trú tại Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội).

Đặc biệt, trong số các đối tượng bị bắt giữ có Nguyễn Hải Long (tức Long "tròn", Long "máy chém", SN 1969 thường trú tại Quận Hoàn Kiếm. TP.Hà Nội - đối tượng hình sự cộm cán trên địa bàn TP.Hà Nội, đã có 7 tiền án về các tội: Giết người, Cố ý gây thương tích, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Bên cạnh đó, Nguyễn Hải Long còn được biết đến là em trai ruột của Nguyễn Tuấn Hải (tức Hải “Bánh”) - một trong những ông trùm giang hồ nổi tiếng đất Bắc.

Biệt danh Long “máy chém” hay Long "tròn" xuất phát từ đâu?

Trong các bài phóng sự được đăng tải trên báo Công an nhân dân về trùm giang hồ Hải Bánh, Long "tròn" liên tục được anh trai của mình nhắc đến. Nguồn gốc cái tên Long "tròn" hay Long "máy chém" cũng được tiết lộ.

Theo chia sẻ trên báo Công an nhân dân, Hải “Bánh” nhớ thuở nhỏ, hàng ngày sau khi tan trường về, Hải “Bánh” lại cùng Long "tròn" leo lên sân thượng nhà mình tia xuống đường. Khi tiếng phanh ken két giảm tốc độ của những chuyến tàu điện rít lên thì cũng là lúc bọn móc túi rạch giỏ chen lấn xô đẩy để ra tay “ăn” hàng của khách đi tàu. Tất cả những tên "ăn" được hàng đều bị anh em Hải “Bánh” điểm mặt và tìm cách chặn đường trấn lột lại bằng sạch. Thế là nghiễm nhiên Hải “Bánh” trở thành đàn anh của đám tiểu yêu khi còn tuổi teen.

Đối tượng Nguyễn Hải Long (tức Long tròn, Long máy chém) tại cơ quan Công an.



Năm 1980, ở Hà Nội đám "đầu gấu", "đầu mèo" chia lãnh địa hoạt động thành từng "quân khu" thì Nguyễn Hải Long (Long “tròn”) em Hải “Bánh” cũng cầm đầu một băng nhóm du thủ, du thực. Suốt ngày Long lận dao trong người, trốn gia đình đi gây gổ đánh nhau ngoài phố, mỗi khi gây hấn là Long rút dao bầu ra hành xử và từng gây thương tích cho rất nhiều người. Vì thế đám côn đồ Hà Nội mệnh danh Long “tròn” là Long "máy chém".

Ngược lại cũng rất nhiều lần Long “máy chém” bị các băng nhóm khác chém cho nát mình mẩy và một trong những lần ấy, Long bị chém trọng thương đến liệt hẳn một cánh tay. Thương em, Hải “Bánh” cũng lận dao đi theo để "bảo vệ". Thế là Long “tròn” đi đánh nhau ở đâu là Hải “Bánh” có mặt ở đó.

Vào trận Hải “Bánh” vào trước, Long “tròn” thất thế thì Hải là người chặn hậu cho Long và đồng bọn rút lui... Có lần anh em Hải, Long và đồng bọn chém một thanh niên đến chấn thương sọ não. Long cũng bị trọng thương phải nhập viện. Không ngờ cả "đầu gấu" và "đầu mèo" cùng phải nằm điều trị vết thương cùng một khoa. Hải “Bánh” sợ băng nhóm kia trả thù nên lận dao găm trong người trực trong bệnh viện 24/24 giờ để bảo vệ cho Long khỏi bị đồng bọn đối thủ “lấy số”. Đối phương thấy Hải “Bánh” ngầu quá nên cũng không dám manh động... Sau nhiều chiến tích, Hải “Bánh” đã được đám đàn em tôn làm "đại ca" và Hải “Bánh” cho đó là một sự tưởng thưởng.

Khi đã là trùm một băng nhóm giang hồ thì Hải “Bánh” bắt đầu mở rộng tầm hoạt động và điểm đầu tiên là tổ chức bảo kê đám móc túi trong chợ Đồng Xuân. Hàng ngày Hải “Bánh” và Long “tròn” xuất hiện ở chợ Đồng Xuân chỉ để thu tiền bảo kê. Và cũng không tốn nhiều thời gian, Hải “Bánh” đã trở thành một trùm giang hồ nắm trong tay hàng chục tên “đầu gấu” “đầu mèo” cộm cán.

Sau khi anh trai "Hải Bánh" vào tù từ năm 2001 trong vụ án xét xử Trương Văn Cam (Năm Cam), Long lấy được vị trí trùm giang hồ đất Bắc.

Những lần vào tù ra tội của Nguyễn Hải Long

Sau khi "Hải Bánh" vào tù, Nguyễn Hải Long (tức Long "tròn") cũng ra vào tù tội như cơm bữa. Đến nay, Long "tròn" là đối tượng hình sự cộm cán đã có 7 tiền án.

Theo thông tin trên báo An ninh Thủ đô, năm 2016, Long bị Công an quận Hoàng Mai ra quyết định truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”.

Được biết, dù lớn hơn tới 26 tuổi nhưng Nguyễn Hải Long vẫn có cảm tình với một cô gái sinh năm 1995, quê ở Thanh Hóa. Chẳng biết mối tình này bắt đầu từ khi nào nhưng đàn em của Long thấy “đại ca” say cô gái trẻ như điếu đổ và Long cũng cực kỳ ghen tuông.

Trong những lần cả hai đi bên nhau, nếu có chàng thanh niên nào liếc nhìn bạn gái, Long quắc mắt khiến cho địch thủ run sợ mà chạy. “Canh chừng” bạn gái như vậy nhưng cuối cùng Long vẫn bị cô gái này cho “cắm sừng”. Khi đối tượng lờ mờ phát hiện ra sự thay đổi, đã cho đàn em theo dõi nhằm thu thập chứng cứ, đánh dằn mặt tình địch. Cuối cùng Long đã xác định người thứ ba chen chân vào cuộc tình của mình, là anh Nguyễn Hữu Dương, quê Thanh Hóa.

Chiều 6/5/2016, Long dẫn theo 3 đàn em (chưa xác định được danh tính) mang theo 4 con dao quắm đến nhà trọ của người thanh niên này để tìm người yêu. Tại đây, ngoài anh Dương còn có 3 người bạn khác. Sau khi lục tung khắp dãy phòng trọ không tìm thấy người yêu đâu, Long nổi điên cùng với đàn em vung dao lao vào anh Dương và bạn bè. Chỉ sau vài đường dao, các nạn nhân nằm gục xuống nền nhà. Gây án xong, nhóm đối tượng này nhanh chân bỏ trốn.

Khi phát hiện sự việc, may mắn các nạn nhân đã được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Nguyễn Hải Long bị bắt giữ cùng với tang vật.



Sau khi gây ra vụ chém người vì ghen tuông rồi bỏ trốn, đến tháng 7/2017, Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện Long "máy chém" đang lái ô tô từ Hưng Yên về Hà Nội nên tổ chức bắt giữ. Khi lái xe đến con phố trung tâm Hà Nội, gã bị cảnh sát khống chế. Trên chiếc xế hộp Long lái, lực lượng chức năng thu giữ hơn 300 viên đạn súng.

Trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô, một điều tra viên thụ lý vụ án của Đội Điều tra tổng hợp, Cong an quận Hoàng Mai cho biết, những nạn nhân này đều hạn chế tiếp xúc, cung cấp tài liệu cho cơ quan điều tra, thậm chí có người còn rút đơn kiện. Mặc dù vậy, với tính chất nghiêm trọng của vụ án, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai vẫn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đối với Nguyễn Hải Long về tội “Cố ý gây thương tích”.

Các trinh sát của Công an quận Hoàng Mai cho biết, theo thông tin ban đầu, đối tượng này có 4 tiền án, 1 tiền sự, trong đó có 1 tiền án về tội “Giết người”. Tuy nhiên, quá trình điều tra, Công an quận Hoàng Mai xác định số tiền án, tiền sự mà đối tượng này “sở hữu” nhiều vô kể. 90% trong số đó là tội cố ý gây thương tích.

Công an quận Hoàng Mai được Công an tỉnh Hà Nam cung cấp một thông tin rất đáng chú ý, quá trình thụ lý án về tội cố ý gây thương tích, trong một lần va chạm với một bạn tù, Nguyễn Hải Long lao vào tấn công nạn nhân khiến đối tượng này bất tỉnh.

