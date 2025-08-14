Cảng cá Cửa Nhượng gặp khó vì bồi lắng luồng lạch

Dự án Cảng cá Cửa Nhượng được triển khai tại khu vực Cồn Gò (xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) trên diện tích hơn 5 ha, khởi công tháng 1/2024, do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh (cũ) làm chủ đầu tư. Khi hoàn thành và đi vào vận hành, cảng được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu neo đậu, bốc dỡ hàng hóa, cung ứng dịch vụ hậu cần nghề cá, tạo điều kiện phát triển kinh tế biển của tỉnh.

Cảng cá Cửa Nhượng đã hoàn thành nhưng chưa phát huy hiệu quả vì luồng lạch bị bồi lắng, tàu thuyền lớn khó tiếp cận. Ảnh: Cẩm Kỳ



Tuy nhiên, ngư dân phản ánh, đoạn luồng lạch bên ngoài cảng xuất hiện các cồn cát lớn “án ngữ” ngay lối vào, chưa được nạo vét, khiến tàu thuyền công suất lớn khó ra vào.

Ngư dân Phạm Văn Hoàng (60 tuổi, xã Thiên Cầm) cho biết, tàu nhỏ còn phải canh thủy triều mới cập cảng được, còn tàu từ 24CV trở lên gần như không thể vào, buộc phải neo đậu ngoài xa và dùng thuyền thúng vận chuyển hải sản vào bờ. Ngư dân Trần Văn Vinh (63 tuổi, xã Cẩm Trung) nhiều lần phải neo đậu cách cảng gần 1 hải lý, chờ thủy triều lên mới di chuyển vào, tốn nhiều thời gian và chi phí.

Ngư dân Phạm Văn Hoàng cho biết, tàu nhỏ còn phải canh thủy triều mới cập cảng được, còn tàu từ 24CV trở lên gần như không thể vào cảng. Ảnh: Cẩm Kỳ



“Khi dự án xây dựng cảng cá Cửa Nhượng triển khai, ngư dân chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi. Tuy nhiên khi hoàn thành, chúng tôi đều thấy bất ngờ khi một dự án cảng cá hiện đại, tốn kém như vậy nhưng không đồng bộ cùng luồng lạch được nạo vét đảm bảo để tàu, thuyền ra, vào thuận lợi, phát huy hiệu quả công trình, dự án”, ông Vinh nói.

Không chỉ gây bất tiện cho ngư dân, tình trạng này còn khiến một cảng cá được đầu tư hiện đại khó phát huy hết công năng, giảm sức hút đối với hoạt động khai thác và chế biến hải sản.

...

Theo ông Hà Huy Thành, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh (cũ) cho biết, Cảng cá Cửa Nhượng có tổng vốn đầu tư 280 tỷ đồng từ nguồn bồi thường sự cố môi trường của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Công trình đã hoàn thành thi công, hiện đang làm thủ tục bàn giao cho Ban Quản lý các cảng cá Hà Tĩnh tiếp nhận, quản lý và khai thác.

Trong quá trình xây dựng, nhà thầu đã nạo vét 392m luồng từ điểm kết nối với tuyến đường thủy nội địa quốc gia sông Rào Cái - Gia Hội vào cảng, đồng thời nạo vét 3,8ha vùng nước trước cảng, bảo đảm chiều sâu cho tàu lớn nhất ra vào và chờ bốc xếp hàng hóa. Tuy nhiên, vị trí luồng lạch hiện bị bồi lắng lại thuộc tuyến đường thủy nội địa quốc gia, trước đây do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam quản lý (nay do Cục Hàng hải và Đường thủy nội địa Việt Nam, Bộ Xây dựng phụ trách).

Đoạn luồng lạch bên ngoài cảng xuất hiện các cồn cát lớn “án ngữ” ngay lối vào, chưa được nạo vét, khiến tàu thuyền công suất lớn khó ra vào. Ảnh: Cẩm Kỳ



“Chúng tôi đã kiến nghị Cục Hàng Hải và Đường thủy Việt Nam sớm thực hiện công tác nạo vét, duy tu tuyến đường thủy nội địa Quốc gia sông Rào Cái - Gia hội để đảm bảo công tác giao thông thủy nội địa của địa phương nói chung và hoạt động nghề cá tại Cảng cá Cửa Nhượng nói riêng là hết sức cần thiết. Từ đó phát huy tối đa công năng của cảng cá và tiềm lực hoạt động nghề khai thác thủy sản của bà con ngư dân trong vùng”, ông Thành thông tin thêm.

Ông Bùi Tuấn Sơn, Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã nắm rõ phản ánh của ngư dân và chính quyền địa phương về tình trạng bồi lắng. Theo ông Sơn, mặc dù trong quá trình xây dựng, dự án đã nạo vét một phần luồng dẫn vào cảng và vùng nước trước cảng, nhưng điểm nghẽn hiện nay nằm ở đoạn luồng đường thủy nội địa quốc gia sông Rào Cái - Gia Hội, đoạn này nằm ngoài phạm vi dự án và thuộc trách nhiệm quản lý, duy tu của cơ quan Trung ương.

Việc khơi thông luồng lạch là yêu cầu cấp thiết để bảo đảm sinh kế cho ngư dân, nâng cao hiệu quả khai thác thủy sản và phát huy giá trị nguồn vốn đầu tư. Ảnh: Cẩm Kỳ



“Chính phần luồng nằm trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia này đã bị bồi lắng, tạo thành cản trở lớn cho tàu thuyền khi ra, vào cảng. Nếu đoạn luồng này được nạo vét, khơi thông đồng bộ với luồng vào cảng, tàu thuyền sẽ di chuyển thuận lợi, khi đó Cảng cá Cửa Nhượng mới thực sự phát huy được hiệu quả đầu tư”, ông Sơn nhấn mạnh.

Tác giả: Cẩm Kỳ



Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết

