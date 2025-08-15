65 tỉ đồng ủng hộ Cuba chỉ sau 30 giờ phát động

Khuya 14-8, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát đi "Thư cảm ơn" sau khi Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba "65 năm Nghĩa tình Việt Nam - Cuba" trong khuôn khổ "Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba 2025" đạt 65 tỉ đồng chỉ sau 30 giờ phát động.

Đây là số tiền tối thiểu mà chương trình đề ra, được chuyển về tài khoản số 2022 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội.

Chương trình ủng hộ nhân dân Cuba đã đạt 65 tỉ đồng



Trong thư cảm ơn, ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khẳng định: "Đây là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, thủy chung, son sắt của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Cuba anh em; đồng thời là nguồn lực quý báu góp phần giúp bạn vượt qua khó khăn, ổn định đời sống và tiếp tục phát triển".

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - Cơ quan được Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam giao chủ trì Chương trình đã gửi lời cảm ơn các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, nhà hảo tâm, và đặc biệt là đông đảo đồng bào trong và ngoài nước đã đồng hành, sẻ chia, gửi trọn tấm lòng tới nhân dân Cuba.

"Những nghĩa cử cao đẹp ấy không chỉ mang giá trị vật chất mà còn tỏa sáng giá trị tinh thần, góp phần gìn giữ và bồi đắp biểu tượng bất diệt của tình đoàn kết Việt Nam - Cuba trong mọi hoàn cảnh"- ông Nguyễn Hải Anh nhấn mạnh.

Chương trình sẽ tiếp tục được triển khai trong 65 ngày vận động (từ ngày 13-8 đến hết ngày 16-10), các tổ chức, cá nhân, người dân và tổ chức có thể tham gia bằng cách ủng hộ kinh phí với nhiều hình thức: Quyên góp trong cán bộ, hội viên, đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, tổ chức, trường học và cộng đồng dân cư.

Người dân có thể ủng hộ và xem sao kê trực tiếp việc ủng hộ nhân dân Cuba



Ngoài ra, người dân có thể quét mã QR chuyển khoản của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, thùng quyên góp tại nơi công cộng, ứng dụng di động (App Thiện nguyện, Viettel Money); trang tin điện tử của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; tổ chức các phong trào thi đua sáng tạo trong trường học như: Viết thư, quyên góp "kế hoạch nhỏ" ủng hộ bạn nhỏ Cuba...

Trung ương Hội và các cơ quan thành viên Ban Tổ chức mong tiếp tục nhận được sự chung tay, đồng hành của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, đồng bào trong và ngoài nước, để mở rộng vòng tay nhân ái, lan tỏa giá trị nhân đạo và nghĩa tình quốc tế cao đẹp tới nhân dân Cuba.

Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp nhận, quản lý minh bạch và chuyển đến nhân dân Cuba ngay trong năm 2025.

Thông tin tiếp nhận ủng hộ của Chương trình: - Tên đơn vị: TW HOI CHU THAP DO VIET NAM - Số tài khoản: 2022 - Ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MBBank) - Nội dung chuyển khoản: CUBA Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 13-8-2025 - 16-10-2025.

Tác giả: N.Dung

Nguồn tin: Báo Người Lao Động