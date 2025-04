Chậm tiến độ hơn 5 năm, chủ đầu tư Khu đô thị Xuân An vẫn "án binh bất động"

Chậm tiến độ hơn 5 năm

Dự án Khu đô thị mới Xuân An (giai đoạn 1) tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương tại Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 với quy mô diện tích khoảng 27,32ha. Chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Đông Dương Thăng Long.

Khu đô thị Xuân An (giai đoạn 1) là khu đô thị sinh thái. Theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, khu đô thị gồm 93 lô biệt thự và 331 lô liền kề, 4 mặt tiếp giáp 4 trục đường giao thông.

Hình ảnh tại khu nhà liền kề - một hạng mục đã hoàn thành tại Dự án khu đô thị Xuân An.

Chủ đầu tư từng thuyết minh dự án, khu đô thị có Trung tâm Thương mại Xuân An Plaza (siêu thị; trung tâm tiệc cưới; rạp chiếu phim; khu vui chơi giải trí game; bể bơi 4 mùa; khu cafe, fast food) với tổng mức đầu tư hơn 80 tỷ đồng. Đặc biệt, hệ thống dịch vụ an ninh bảo vệ đa lớp cùng với cây xanh cảnh quan bên hồ sinh thái; quảng trường trung tâm với vườn hoa 4 mùa, hồ điều hòa, đảo sinh dưỡng, vườn cổ tích…

Tiến độ thực hiện hoàn thành dự án, đưa vào hoạt động là tháng 12/2017. Mặc dù đã được UBND Hà Tĩnh cho giãn tiến độ đến tháng 6/2019 song, đến nay, dự án vẫn đang xây dựng dang dở.

Phối cảnh giai đoạn 1 Dự án khu đô thị Xuân An (Ảnh: cdgroup)

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh cũng đã phát Văn bản số 5077/STNMT-DD2 (ngày 6/11/2024) xác định, Dự án còn có các hạng mục chưa xây dựng gồm: 4 căn biệt thự (BT01.02; BT01.03; BT08.01; BT08.02) và trung tâm thương mại.

"Đối chiếu hồ sơ liên quan thì đến nay đã 5 năm 4 tháng kể từ thời điểm phải hoàn thành dự án theo chủ trương đầu tư, kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa nhưng Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Đông Dương Thăng Long vẫn chưa đầu tư hoàn thành Dự án, vi phạm quy định tại khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024", trích Văn bản số 5077/STNMT-DD2 của Sở Nông nghiệp Môi trường.

Tuyến đường vào nội khu đô thị.

Ngoài ra, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Đông Dương Thăng Long không cung cấp được hồ sơ nộp tiền ký quỹ thực hiện dự án đầu tư; không cung cấp được hồ sơ nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa...

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh đã đề nghị Công ty CP Đầu tư và xây dựng Đông Dương Thăng Long tập trung tối đa hoàn thành các hạng mục công trình thuộc dự án theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, hồ sơ pháp lý Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt; Báo cáo việc nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa đối với diện tích đất chuyển trồng lúa trong khu vực đã được UBND tỉnh giao, cho thuê đất để thực hiện dự án gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 11/11/2024.

Trụ sở Công ty CP Đầu tư và xây dựng Đông Dương Thăng Long nằm trong khu đô thị.

Yêu cầu chủ đầu tư bàn giao cơ sở hạ tầng đã hoàn thành xây dựng trong khu vực dự án cho UBND thị trấn Xuân An quản lý, sử dụng theo nội dung Quyết định giao đất, thuê đất của UBND tỉnh. Lập hồ sơ xin gia hạn tiến độ sử dụng đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 31 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 15/11/2024. Song đến nay, chủ đầu tư vẫn "án binh bất động".

...

Chủ đầu tư bị xử phạt nhiều lần

Chậm tiến độ nhiều năm nhưng không làm thủ tục xin gia hạn, hàng năm không báo cáo hoạt động đầu tư, không hoàn thiện các hạng mục theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt... là những sai phạm tại Khu đô thị Xuân An đã được Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh xác định và ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Nhếch nhác tại Khu đô thị Xuân An.

Ghi nhận của Người Đưa Tin vào ngày 28/4, tại khu đô thị Xuân An, các hạng mục hạ tầng của dự án cơ bản hoàn thành, một số hộ dân đã sinh sống và tiếp tục xây dựng nhà ở tại khu đô thị. Song, hệ thống cây xanh, cảnh quan xung quanh ảm đạm, nhếch nhác. Trong khu đô thị, bò tự do đi vào gặm cỏ, nằm tràn trên tuyến đường nội khu. Khu đô thị cũng không có bóng dáng của Trung tâm thương mại 5 tầng, khu biệt thự liền kề như lời quảng cáo của nhà đầu tư.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch UBND thị trấn Xuân An cho biết: Thời gian qua, cơ quan chức năng có nhiều cuộc kiểm tra tại khu đô thị Xuân An để có hướng bàn giao cho địa phương quản lý, tuy nhiên do vướng mắc về cơ chế nên chưa thể bàn giao. Địa phương mong muốn được quản lý khu đô thị để duy tu, bảo dưỡng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cải tạo tiểu công viên, tạo điểm nhấn cho thị trấn cũng như phục vụ nhu cầu của cư dân đô thị.

Nhiều khu đất để trống, cỏ mọc um tùm...

Chủ tịch UBND thị trấn Xuân An cũng cho hay, chủ đầu tư dự án đã nhiều lần bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính. Cụ thể, đầu năm 2024, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư xử phạt hành chính đối với chủ đầu tư dự án số tiền 85 triệu đồng do chậm tiến độ.

Trong quá trình thanh tra, dự án đã quá thời hạn hoàn thành hơn 5 năm 10 tháng nhưng nhà đầu tư không thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư. Dự án còn các hạng mục gồm: Trung tâm thương mại 5 tầng và 4 căn biệt thự theo quy hoạch đã được phê duyệt nhưng chưa hoàn thành việc xây dựng.

Nội khu đô thị trở thành nơi chăn thả bò.

Liên quan nội dung, một cán bộ phụ trách Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh cũng cho biết, Sở đã gửi văn bản yêu cầu Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Đông Dương Thăng Long thực hiện các nội dung tồn tại theo kết quả kiểm tra, nộp hồ sơ gia hạn tiến độ sử dụng đất về Sở trước ngày 15/11/2024.

"Hiện, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Đông Dương Thăng Long đã nộp hồ sơ xin gia hạn tiến độ sử dụng đất nhưng hồ sơ còn sơ sài, không đúng quy định nên đơn vị yêu cầu làm lại", vị cán bộ nói.

Liên quan đến Dự án này, trước đó, vào tháng 5/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 cán bộ UBND thị trấn Xuân An, gồm: ông Lê Văn Minh (Chủ tịch), ông Hoàng Văn Đức (Phó Chủ tịch), ông Nguyễn Văn Thành (công chức Địa chính) và ông Bùi Duy Chân (Tổ trưởng tổ dân phố 7) để điều tra về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo Điều 356 và Điều 360 Bộ luật Hình sự 2015". Các đối tượng trên bị khởi tố liên quan đến vi phạm các quy định trong cấp GCNQSD đất tại tổ dân phố 7 trong quá trình đền bù, GPMB Khu đô thị mới thị trấn Xuân An, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền trên 1 tỷ đồng.

Tác giả: Bùi Thị Ngân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn