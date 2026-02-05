Ba chị em gái nhảy từ tầng 9 tự tử vì phụ huynh cấm chơi game

Ba chị em vị thành niên nhảy từ căn hộ tầng 9 ở Ghaziabad - Ấn Độ hôm 4-2. Họ để lại một cuốn nhật ký cùng bức thư tuyệt mệnh dài 8 trang.

Theo các nguồn tin, 3 chị em - Nishika (16 tuổi), Prachi (14 tuổi) và Pakhi (12 tuổi) - đã lập một tài khoản mạng xã hội thu hút lượng người theo dõi đáng kể. Họ tự đặt cho mình những cái tên là Maria, Aliza và Cindy.

Theo NDTV, cảnh sát nhận được tin báo vào khoảng 2 giờ 15 phút (giờ địa phương) về việc 3 cô gái đã nhảy khỏi ban công căn hộ tầng 9 tại một tòa nhà thuộc khu Bharat City, nằm trong phạm vi quản lý của sở cảnh sát Teela Mor, khu vực Sahibabad.

Khi đến hiện trường, cảnh sát phát hiện các cô gái đã rơi xuống tầng trệt và bị thương nặng. Họ lập tức được xe cứu thương đưa đến bệnh viện ở Loni nhưng các bác sĩ xác nhận cả 3 đã thiệt mạng trước khi đến nơi.

Ông Chetan Kumar, cha của các nạn nhân, cho biết các con gái của ông "nghiện" nặng mọi thứ liên quan đến Hàn Quốc, bao gồm phim ảnh, âm nhạc và chương trình truyền hình. Ông nói rằng chứng nghiện của các con bắt đầu trong đại dịch COVID-19 và thậm chí dẫn đến việc họ bỏ học hoàn toàn.

Khi ông Kumar phát hiện các con gái đang chơi một trò chơi không rõ nguồn gốc, không phù hợp trên điện thoại của mình, ông đã chặn quyền truy cập. Ông khẳng định các con đã tự tử vì uất ức.

Ông Kumar chia sẻ về bức thư các con để lại: "Cha ơi, chúng con xin lỗi, Hàn Quốc là cuộc sống của chúng con, Hàn Quốc là tình yêu lớn nhất của chúng con, dù cha nói gì đi nữa, chúng con cũng không thể từ bỏ. Vì vậy, chúng con tự tử".

Cuộc điều tra về vụ việc đang tiếp diễn và cảnh sát vẫn chưa xác định được trò chơi nào đã gây ra phản ứng mạnh mẽ ở các cô gái.



Tác giả: Xuân Mai

Nguồn tin: Báo Người Lao Động