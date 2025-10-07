Hé lộ doanh nghiệp sản xuất cột điện bê tông bị gãy do bão Bualoi ở Hà Tĩnh: Bản thiết kế đã được kiểm nghiệm?

Cơn bão số 10 (Bualoi) khi đổ bộ vào Hà Tĩnh với sức gió mạnh cấp 11–12, giật tới cấp 15 đã gây thiệt hại nặng cho hệ thống điện trên địa bàn. Nhiều tuyến đường dây bị ảnh hưởng nghiêm trọng, hàng loạt cột điện bê tông bị gãy đổ, khiến việc cung cấp điện bị gián đoạn trên diện rộng.

Đáng chú ý, tại một số vị trí cột gãy, phần lõi bên trong để lộ cốt thép dạng vuông, khác với loại thép tròn vằn thường dùng trong cột điện ly tâm. Hình ảnh này ngay lập tức làm dấy lên nghi vấn về quy chuẩn thiết kế, chất lượng vật liệu cũng như quy trình kiểm định của loại cột điện được lắp đặt trong dự án.



Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết đã nhanh chóng nắm bắt thông tin, tiến hành kiểm tra, rà soát và phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân. Theo đơn vị này, các cột điện bị gãy thuộc dự án “Nâng cấp đường dây 35kV và trạm biến áp 35/0,4kV tại khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc)”.

Dự án được triển khai năm 2013, nghiệm thu kỹ thuật vào tháng 4/2014 và đưa vào vận hành từ tháng 7/2014, sử dụng cột bê tông ly tâm do Công ty TNHH Khánh Vinh sản xuất.

Theo tài liệu thiết kế ngày 2/1/2013, Công ty TNHH Khánh Vinh cho biết đã áp dụng công nghệ bê tông cốt thép hình (bê tông cốt cứng) nhằm khắc phục khó khăn trong thi công, vận chuyển cột điện ở vùng miền núi, sông ngòi phức tạp.

Doanh nghiệp khẳng định, kết cấu này giúp tăng khả năng chịu lực, độ ổn định và độ cứng ngang, vẫn đảm bảo an toàn ngay cả khi phần bê tông bị hư hại.

Kết quả nghiên cứu và thử nghiệm cho thấy thép hình bố trí hợp lý giúp tăng đáng kể lực chịu tải của cột, từng được ứng dụng hiệu quả tại các công trình ở vùng động đất như Kobe (Nhật Bản).

Công ty Khánh Vinh cũng cho biết đầu năm 2014 sẽ sản xuất loại cột bê tông nhẹ có cùng kích thước nhưng giảm 20–25% trọng lượng so với loại cũ.



Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Khánh Vinh có trụ sở tại phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An, được thành lập tháng 1/2015, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng, thạch cao. Doanh nghiệp do ông Trần Trọng Tuệ (sinh năm 1969) làm Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật, còn chủ sở hữu là bà Lê Thị Kim Liên (sinh năm 1972).

Tuy nhiên, theo thông tin trên website của doanh nghiệp, Khánh Vinh được thành lập từ năm 2002, ban đầu là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư từ Trung Quốc. Đến năm 2015, ông Trần Trọng Tuệ đã nhận chuyển nhượng toàn bộ công ty từ Công ty Hữu hạn Vinh Thịnh Viên Lâm (Trung Quốc), bao gồm cả nhà máy sản xuất, với tổng giá trị 6,8 tỷ đồng. Sau đó, vốn điều lệ của Khánh Vinh được đăng ký lại ở mức hơn 10,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Trần Trọng Tuệ còn là Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Phương Nam (phường Trường Vinh, Nghệ An). Doanh nghiệp này có vốn điều lệ hơn 6,1 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc và tư vấn kỹ thuật, bao gồm tư vấn khảo sát trắc địa, thiết kế, thẩm tra hồ sơ kỹ thuật, dự toán công trình đường dây và trạm biến áp đến 35kV, cũng như các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông và cấp thoát nước.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết đã cung cấp hồ sơ cho cơ quan công an để phối hợp kiểm tra, đồng thời yêu cầu Công ty Khánh Vinh rà soát, thí nghiệm lại các chỉ tiêu kỹ thuật của sản phẩm.

Kết quả kiểm tra hồ sơ cho thấy, tại thời điểm sản xuất năm 2013, cột bê tông ly tâm của Khánh Vinh được sản xuất theo thiết kế định hình cột điện bê tông cốt cứng ly tâm, đã được Trung tâm Chứng nhận Phù hợp Quacert (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) kiểm nghiệm và cấp giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn.

Đại diện Điện lực Hà Tĩnh khẳng định, đơn vị luôn đặt chất lượng và an toàn lên hàng đầu, công khai minh bạch thông tin và kiên quyết xử lý các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn nhằm đảm bảo an toàn hệ thống điện và quyền lợi của người dân.

