Các sân bay chịu ảnh hưởng của bão số 11 Matmo

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị, cảng hàng không nằm trong vùng ảnh hưởng của bão số 11 Matmo chủ động triển khai các biện pháp phòng chống, ứng phó để đảm bảo an toàn cho người, tài sản và hoạt động bay.

Mưa giông tại sân bay Nội Bài. Ảnh minh hoạ: Phan Công

Dự báo, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và Cảng hàng không quốc tế Cát Bi là hai sân bay nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão. Cục Hàng không yêu cầu các đơn vị tại đây triển khai trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, đảm bảo an toàn cho hệ thống hạ tầng, đài trạm, phương tiện và trang thiết bị kỹ thuật.

Đối với các sân bay khác như Nội Bài, Thọ Xuân, Vinh, Điện Biên, dù chưa nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp nhưng cũng được yêu cầu chủ động cập nhật thông tin, sẵn sàng ứng phó khi bão có diễn biến bất thường.

Cục Hàng không giao Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng, thông tin liên lạc tại các sân bay nằm trong vùng ảnh hưởng để kịp thời phát hiện và xử lý sự cố, hư hỏng (nếu có), bảo đảm an toàn cho hoạt động bay.

Các phương án phòng chống mưa bão, chống ngập úng, khơi thông dòng chảy cũng được yêu cầu triển khai đồng bộ nhằm hạn chế thiệt hại về cơ sở vật chất và nhanh chóng khôi phục hoạt động sau bão.

Tại các sân bay đang thi công như Cát Bi và Vinh, Cục Hàng không yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu xác định rõ điểm dừng kỹ thuật để kịp thời tạm dừng thi công khi thời tiết chuyển biến xấu, đồng thời có biện pháp bảo vệ công trình, thiết bị, đảm bảo an toàn và hạn chế tối đa thiệt hại do bão.

Cục cũng yêu cầu các hãng hàng không, đơn vị cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để có phương án điều chỉnh lịch bay, kế hoạch bay phù hợp, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách và phương tiện.

Các cơ sở khí tượng hàng không được yêu cầu tăng cường cung cấp thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết liên tục và chính xác để phục vụ công tác điều hành bay.

Cảng vụ hàng không miền Bắc tăng cường giám sát công tác triển khai ứng phó tại các sân bay liên quan, đảm bảo liên lạc thông suốt với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của Cục và các đơn vị trong ngành.

Cục Hàng không cũng lưu ý sau khi bão suy yếu và đổ bộ vào đất liền, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn có khả năng xuất hiện mưa lớn, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng và ảnh hưởng đến hoạt động hàng không.

Tác giả: Dương Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động