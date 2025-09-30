C.h.á.y nhà sau bão số 10, giải cứu 5 người mắc kẹt

Your browser does not support the video tag.

Video cháy nhà 3 tầng, 5 người mắc kẹt thoát chết trong gang tấc

Khoảng 4h sáng nay (30.9), người dân phát hiện lửa bốc lên từ ngôi nhà của gia đình anh Q. (tổ dân phố Hoà, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh). Ngay lập tức, người dân hô hoán mọi người đến ứng cứu.

Ngôi nhà bốc cháy vào rạng sáng

Thời điểm này, phía bên trong ngôi nhà bị cháy có tổng 5 người, trong đó, có 3 trẻ nhỏ và mẹ già. Sau bão số 10, khu vực này mất điện nên hệ thống cổng tự động của ngôi nhà không hoạt động khiến những người bên trong mắc kẹt, không thể thoát ra ngoài.

Tình huống cấp bách khi 5 người bị mắc kẹt trong nhà là trẻ nhỏ và phụ nữ

Người dân nhanh chóng dùng thang tiếp cận, phá cửa, giải cứu thành công 5 người ra ngoài an toàn. Đồng thời, lực lượng Phòng cháy chữa cháy Công an Hà Tĩnh cũng có mặt, khống chế ngọn lửa.

...

Người dân và lực lượng chức năng dùng thang và phá cửa cuốn để giải cứu

Tại hiện trường, ngôi nhà bị cháy nhiều đồ dùng, ô tô đỗ bên trong cũng bị thiệt hại nặng.

Lực lượng phòng cháy, chữa cháy nỗ lực khống chế ngọn lửa

Ô tô đỗ phía trong bị thiệt hại nặng

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: Báo Văn Hoá