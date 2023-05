Bóng đá Thái Lan lại xảy ra xô xát, cầu thủ đánh HLV

Your browser does not support the video tag.

Tình huống Jonathan Bolingi ẩu đả với HLV của Bangkok United - Nguồn: SIAMSPORT

Đây là trận đấu giữa Bangkok United và Buriram United. Nhân vật chính của trận này là tiền đạo Jonathan Bolingi của Buriram United. Anh lập cú đúp để giúp đội bóng cũ của Xuân Trường giành chiến thắng 2-0, qua đó lên ngôi vô địch.

Nhưng những hình ảnh đẹp mà anh để lại đều bị xóa sạch trong những phút cuối trận. Trong một tình huống tranh cãi, Bolingi đã có hành động bóp cổ Rungrath Poomchantuek bên phía Bangkok United. Trọng tài chính sau khi tham khảo VAR đã rút thẻ đỏ với Bolingi.

Trên đường rời sân, tiền đạo người Congo đi ngang băng ghế dự bị của đội bạn. Một HLV của Bangkok United đã có những lời khiêu khích làm Bolingi nổi giận. Dù các đồng đội lao vào can ngăn rất nhanh, anh vẫn không giữ được bình tĩnh. Bolingi đã đấm vào mặt người khiêu khích mình.

Jonathan Bolingi (áo xanh) trong khoảnh khắc bị một HLV của Bangkok United khiêu khích - Ảnh: BALLTHAISTAND

Sau đó, anh không giữ được bình tĩnh và đánh luôn vị HLV kia - Ảnh: BALLTHAISTAND

Vụ việc làm châm ngòi những tranh cãi giữa đôi bên. Trọng tài đã phải rút thêm một thẻ đỏ cho thành viên của ban huấn luyện Bangkok United.

Sau trận, chủ tịch của Buriram United Newin Chidchob đã rất tức giận với Bolingi dù cầu thủ vừa giúp đội nhà lên ngôi. Ông Newin phát biểu: "Jonathan Bolingi là cầu thủ xuất sắc. Nhưng anh ta chắc chắn sẽ không ở lại Buriram United vì cách hành xử như vậy. Ngay cả trong những trận giao hữu, anh ấy cũng không làm chủ được bản thân. Đó là lý do mà anh ấy không thể ở lại".

Được biết, ý của chủ tịch Buriram United là ông sẽ không gia hạn hợp đồng với Bolingi. Cầu thủ này sẽ phải ra đi trong thời gian tới.

Thời gian qua, hình ảnh của bóng đá Thái Lan đã bị ảnh hưởng xấu bởi vụ xô xát trong trận chung kết SEA Games 32. Khi đó, các cầu thủ cùng ban huấn luyện U22 Thái Lan đã ẩu đả với tuyển U22 Indonesia.



Vụ xô xát ở trận chung kết SEA Games 32 đã làm xấu đi nhiều hình ảnh của bóng đá Thái Lan - Ảnh: NAM TRẦN

Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) đã lập tức mở cuộc điều tra vụ việc. Sau đó, họ quyết định cấm huấn luyện viên thủ môn Prasadchok Chokmoh và hai thành viên Mayid Madadada, Phatrawut Wongsripuek tham gia đội tuyển trong 1 năm.

Trong khi đó, hai cầu thủ được xác định đã tham gia vụ xô xát, bạo lực là thủ môn Sophonwit Rakyath và tiền vệ Teerapak Pruengna thì bị cấm lên các đội tuyển trong 6 tháng.

Tác giả: Đức Khuê



Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ