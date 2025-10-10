Đề xuất điều tra hình sự vụ nhập 'lậu' 7 cầu thủ, Bộ trưởng Thể thao Malaysia nói sao?

Báo cáo dài 19 trang được FIFA công bố hôm 6-10 gây chấn động, khi đưa ra các bằng chứng cho thấy phía Malaysia đã cố ý làm giả giấy tờ, biến 7 cầu thủ gốc Âu, Mỹ từ không thành có gốc gác Malaysia.

Những chứng cứ, lập luận rất thuyết phục từ FIFA khiến dư luận Malaysia thất vọng và bức xúc với các tổ chức, cá nhân tham gia quy trình nhập tịch 7 cầu thủ.

7 tuyển thủ Malaysia bị FIFA kỷ luật vì nhập tịch trái phép

Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia - Hannah Yeoh

Chuyên gia thể thao nổi tiếng Malaysia - Datuk Dr Pekan Ramli đề xuất thành lập một ủy ban điều tra độc lập để tìm hiểu tận gốc vấn đề, truy cứu trách nhiệm hình sự các cá nhân, tổ chức liên quan (nếu có).

Trong khi luật sư 30 năm kinh nghiệm Zamri Ibrahim dẫn hai diều trong Bộ luật Hình sự Malaysia cho biết tội làm giả giấy tờ nhập tịch sẽ đối diện án phạt từ 1 đến 10 năm tù giam, kèm phạt tiền.

Trước làn sóng bức xúc, đề nghị điều tra hình sự vụ việc nghiêm trọng này, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia - Hannah Yeoh kêu gọi mọi người "đừng vội vàng".

"Tôi biết nhiều người muốn hành động ngay lập tức, song tôi tin rằng chúng ta nên thực hiện từng bước một. Hãy để quá trình kháng cáo kết thúc trước đã. Sau đó, chúng ta sẽ xem xét những việc khác, chẳng hạn như điều tra vụ việc. Sẽ là vội vàng nếu chúng ta bắt đầu một cuộc điều tra khi kháng cáo chưa kết thúc", nữ Bộ trưởng thể thao Malaysia nói

Theo quy trình, sau khi FIFA công bố quyết định kỷ luật cùng báo cáo chính thức của Ủy ban Kỷ luật, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) có 8 ngày (tính từ 6-10) để xác nhận kháng cáo và nộp các hồ sơ liên quan cho Ủy ban Phúc thẩm FIFA.

Trường hợp Ủy ban Phúc thẩm hủy kháng cáo, FAM còn lựa chọn cuối cùng là đưa vụ việc ra Tòa án Trọng tài thể thao (CAS), đồng nghĩa đối đầu pháp lý với FIFA.

Phía FAM khẳng định sẽ kháng cáo tới cùng.

Đại diện AFC cho biết quy trình kháng án dự kiến kéo dài song không thể muộn hơn ngày 31-3-2026 - thời điểm kết thúc vòng loại Asian Cup 2027.

Trước đó ngày 22-8, khi FIFA gửi thông báo điều tra sơ bộ vi phạm nhập tịch liên quan 7 tuyển thủ và đề nghị giải trình, Chủ tịch FAM đương nhiệm - Joehari Mohd Ayub đã nộp đơn từ chức và được thông qua sau đó 5 ngày.

Ngày 26--9, FIFA công bố quyết định kỷ luật: phạt tiền 350.000 franc Thụy Sĩ đối với Liên đoàn bóng đá Malaysia; phạt tiền 2.000 franc Thụy Sĩ và treo giò 12 tháng đối với 7 tuyển thủ gốc Âu, Mỹ nhập tịch Malaysia gồm: Gabriel Arrocha, Jon Iraurgui (cùng gốc Tây Ban Nha), Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca (cùng gốc Argentina), Joao Figueiredo (Brazil), Hector Hevel (Hà Lan).

