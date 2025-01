Đuổi đánh nam sinh do mâu thuẫn, 10 đối tượng bị bắt giữ

Ngày 12/1, thông tin từ Công an quận Thuận Hóa, Tp.Huế cho biết, đơn vị này đã phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an Tp.Huế bắt giữ nhóm thanh thiếu niên gồm 10 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan công an, do có mâu thuẫn từ trước với Nguyễn Châu Phước T., 17 tuổi, trú tại phường Trường An, quận Thuận Hóa nên Nguyễn Khoa P. kể lại cho nhóm bạn gồm: Trần Đình Minh T., Nguyễn Đăng K., Trần Ngọc Anh K., Huỳnh Thanh S., Nguyễn Đăng Bảo H., Trần Nguyễn Tiến Q., Lê Viết Quốc M., Lê Ngọc N. và Phan Đình Quốc A., tất cả các đối tượng này có tuổi đời từ 16 đến 18 tuổi, cùng trú trên địa bàn Tp.Huế biết và cùng thống nhất đi đến nơi Nguyễn Châu Phước T. làm việc tại đường Hai Bà Trưng để chờ cơ hội đánh.

Đến 23h30 ngày 10/1, khi Nguyễn Châu Phước T. về đến nhà ở dãy A2 khu chung cư Xuân Diệu thì bị Nguyễn Khoa P. cùng nhóm bạn rượt đuổi nên Nguyễn Châu Phước T. đã chạy lên tầng 4 khu chung cư Xuân Diệu để tẩu thoát.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh Công an quận Thuận Hóa).



Trong lúc hoảng loạn, Nguyễn Châu Phước T. đã trèo qua cửa sổ ở bậc nghỉ cầu thang bộ giữa tầng 3 và tầng 4 thì trượt chân ngã xuống đất.

...

Hậu quả, Nguyễn Châu Phước T. bị đa chấn thương, tay chân và người trầy xước, bị gãy nhiều răng đang cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc, đồng thời tiến hành triệu tập các đối tượng liên quan đến trụ sở để làm việc.

Công an quận Thuận Hóa thông tin thêm, vụ việc là lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh trong việc quản lý, giáo dục con em cần phải làm chủ bản thân, không thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Công Định

Nguồn tin: nguoiduatin.vn