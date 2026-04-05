Bộ GD-ĐT yêu cầu tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm học đường

Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lí một số vụ việc thu gom, vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ sản phẩm lợn mắc bệnh với quy mô lớn để đưa ra thị trường tiêu thụ, trong đó có cung cấp thịt lợn mắc bệnh, chế biến trong suất ăn bán trú cho một số cơ sở giáo dục.

Bên cạnh đó, tại một số địa phương, cơ sở giáo dục đã xảy ra một số vụ ngộ độc thực phẩm trong trường học, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thể chất và tinh thần của người học.

Đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn phải tuân thủ và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. Ảnh: Moet

Điểm đặc biệt của chỉ đạo lần này yêu cầu các đơn vị rà soát, kiểm tra lại toàn bộ việc thực hiện các hợp đồng cung cấp thực phẩm, suất ăn trong trường học. Bộ yêu cầu bảo đảm các đơn vị cung cấp phải tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm; trường hợp phát hiện vi phạm phải kịp thời chấn chỉnh, lập biên bản và phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý nghiêm.

Trường hợp phát hiện sai phạm phải chấm dứt hợp đồng và phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương xử lí theo quy định. Yêu cầu các cơ sở giáo dục thông tin công khai các đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn để gia đình người học và xã hội cùng giám sát thực hiện.

Đồng thời, Bộ cũng quán triệt thực hiện rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục, tổ chức và cá nhân liên quan trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm tại tất cả các khâu từ khi nhập nguyên liệu thực phẩm đến sơ chế, chế biến, phân chia, bảo quản, vận chuyển thức ăn và trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan phục vụ công tác truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

Cùng với kiểm tra và giám sát, Bộ GD-ĐT chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật An toàn thực phẩm; các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật; Thông tư liên tịch số 08/2008/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 08/7/2008 của Bộ Y tế - Bộ GDĐT về hướng dẫn công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục; Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế - Bộ GDĐT quy định về công tác y tế trường học; Thông tư 33/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế quy định về công tác y tế trường học trong các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Không chỉ vậy, cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục kiến thức cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lí và nhân viên chế biến thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, căng tin trường học để lựa chọn thực phẩm lành mạnh và bảo đảm an toàn thực phẩm; thực hiện vệ sinh cá nhân để phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm và các bệnh lây truyền qua thực phẩm.

Triển khai mạnh mẽ các hoạt động vệ sinh trường học để phòng, chống các bệnh truyền nhiễm, chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh lây lan trường học.

Một nội dung rất đáng chú ý là tăng cường phối hợp công tác kiểm tra liên ngành Giáo dục - Y tế, huy động sự tham gia của Ban đại diện cha mẹ học sinh, đoàn thanh niên nhà trường trong việc giám sát công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn học đường để phát hiện và xử lí kịp thời các vi phạm trong các cơ sở giáo dục.

Huy động sự tham gia của Ban đại diện cha mẹ học sinh, đoàn thanh niên nhà trường trong việc giám sát công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn. Ảnh: Moet

Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kì theo quy định và báo cáo đột xuất khi có vụ việc mất an toàn thực phẩm xảy ra trong cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lí.

Tác giả: Phương Anh

Nguồn tin: daibieunhandan.vn